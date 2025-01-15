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Fenerbahçe'nin ret cevabı aldığı yıldız futbolcu için Galatasaray görüşmelere başladı! Bomba gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu

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#Transfer#Diego Carlos#Galatasaray
Fenerbahçenin ret cevabı aldığı yıldız futbolcu için Galatasaray görüşmelere başladı Bomba gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 16:26

Ara transfer döneminin başladığı Süper Lig'de gündem gittikçe hareketleniyor. Süper Lig devleri de kadrolarına takviye için operasyonlarına başladı. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu için Galatasaray kulübüyle görüşmelere başladı. İşte İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı son dakika gelişmesinin detayları...

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Kış transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa’dan isteyip ret cevabı aldığı Diego Carlos için bomba bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA İLE ANLAŞAMADI

Fakat İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlayamamıştı. Haberde İngiliz ekibinin, sarı lacivertli takımın yaptığı son teklifi de kabul etmediği belirtildi.

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‘VILLA SON TEKLİFİ KABUL ETMEDİ’

Romano, Sarı-Lacivertlilerin olumsuz sonuçlanan transfer girişimi için şu paylaşımı yapmıştı: ‘Fenerbahçe ile Aston Villa arasında Diego Carlos için anlaşma sağlanamadı. Villa, günlerce süren görüşmelere rağmen henüz son teklifi kabul etmezken, Diego Carlos'u transfer etmek için yarışa birçok kulüp katılıyor.

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GALATASARAY’DAN CARLOS İÇİN BOMBA HAMLE

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe’de 31 yaşındaki stoper için defter kapanmıştı. Fakat bugün Diego Carlos’la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yine Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin anlaşma sağlayamadığı Brezilyalı stoper Diego Carlos'u kadrosuna katmak için Aston Villa ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçenin ret cevabı aldığı yıldız futbolcu için Galatasaray görüşmelere başladı Bomba gelişmeyi Fabrizio Romano duyurdu

‘GALATASARAY, ASTON VILLA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI’

Romano paylaşımında ‘Galatasaray, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'u transfer etmek için Aston Villa'yla temasa geçti. Diego Carlos'un Aston Villa'dan ayrılma ihtimali olduğu için görüşmeler başladı. Çıkan haberlere rağmen Carlos, Sevilla ile Loic Badé anlaşmasının bir parçası olmayacak.’ İfadelerini kullandı.

Bu sezon 17 maça çıktı

Bu sezon Premier Lig ekibi Aston Villa'da 17 maça çıkan tecrübeli savunmacı Diego Carlos, toplam 1403 dakika süre aldı.

 

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#Transfer#Diego Carlos#Galatasaray

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