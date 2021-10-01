Fenerbahçe’nin resmi giyim sponsoru belli oldu

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Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Altınyıldız Classics; Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin; Futbol A Takımı, Basketbol (Kadın/Erkek) ve Voleybol (Kadın/Erkek) takımlarının sporcu ve teknik heyetlerine özel koleksiyon hazırlayacak.

Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, takım elbiseden casual tarzdaki ürünlere kadar her grup için ayrı tasarımları, sporcular ve teknik ekiple buluşturacak.