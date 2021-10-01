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Fenerbahçe’nin resmi giyim sponsoru belli oldu

#Fenerbahçe#Altınyıldız#Giyim Sponsoru
Fenerbahçe’nin resmi giyim sponsoru belli oldu

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, Türkiye’nin en büyük ve en köklü camialarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsor oldu.

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Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Altınyıldız Classics; Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin; Futbol A Takımı, Basketbol (Kadın/Erkek) ve Voleybol (Kadın/Erkek) takımlarının sporcu ve teknik heyetlerine özel koleksiyon hazırlayacak. 

Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, takım elbiseden casual tarzdaki ürünlere kadar her grup için ayrı tasarımları, sporcular ve teknik ekiple buluşturacak. 

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#Fenerbahçe#Altınyıldız#Giyim Sponsoru