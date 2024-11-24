Fenerbahçe'nin rekor maçında 'tek' atakta iki gol

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Süper Lig'de bu sezon 3.83 ile en yüksek gol beklentisine ulaşan takım unvanını alan Fenerbahçe, Kayseri'deki maçın ilk 45 dakikalık bölümünü mükemmel oynadı.

İLK YARIDA 7-8 GOL ATABİLİRDİ

Sofyan Amrabat, Fred ve Mert Hakan Yandaş üçlüsünün arı gibi çalıştığı, Dusan Tadic'in sanatını icra ettiği, Oğuz Aydın'ın ışıl ışıl parladığı maçta Fenerbahçe, Kayserispor'a ilk yarıda nefes aldırmadı.

Tadic'in penaltısıyla perdeyi açan, Fred-Mert Hakan-Tadic üçlüsü ile ders niteliğinde hücum organizasyonları gerçekleştiren Fenerbahçe'de final vuruşlarını ilk kez 11'de başlayan Oğuz Aydın yaptı.

İlk yarıda üç gol bulan Fenerbahçe; En-Nesyri, Mert Hakan Yandaş ve Fred'le skoru artıracak fırsatlar yakalasa da bu pozisyonları cömertçe harcadı.

İSABETLİ ŞUT ATAMADAN GOL ATAN İLK TAKIM

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Rakibine ilk yarıda isabetli şut şansı tanımayan sarı lacivertliler, Alexander Djiku'nin ters vuruşunda golü yedi ve Kayserispor bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.

İlk 45 dakikada varlık gösteremeyen Kayserispor, ikinci bölüme daha istekli ve daha gözü kara başladı.

Maçın 56. dakikasında Dominik Livakovic'in boşa çıktığı pozisyonda kafa vuruşunu yapan Dimitrios Kolovetsios, skoru 3-2'ye getirirken sarı lacivertliler ikinci bireysel hatada ikinci golü kalesinde gördü.

3-2 SONRASI OLUŞAN PANİK HAVASINI EN-NESYRİ DAĞITTI

Kayserispor'un ikinci golünün ardından Fenerbahçe'de yaklaşık 8 dakika süren kısa bir panik dönemi yaşadı.

Bu anlarda topu tutmakta ve Kayserispor kalesine gitmekte güçlük yaşayan sarı lacivertli takım, Mert Hakan Yandaş'la başlayan atakta, Tadic'in asisti ve En-Nesyri'nin golüyle skoru 4-2 yaptı ve oyunun kontrolünü tekrardan eline aldı.

ÜÇÜNCÜ GOLÜN FOTOKOPİSİ

Oğuz Aydın'ın üçüncü golünde Fred, Tadic ve Mert Hakan'la enfes bir organizasyon gerçekleştiren Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Filip Kostic'in attığı beşinci golde de çok benzer bir aksiyonla sonuca gitti.

Yine Fred'in başlattığı atakta; bu kez Tadic'in yerini Dzeko, Mert Hakan'ın yerini Mert Müldür, Oğuz Aydın'ın yerini ise Kostic aldı.

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Üçüncü golde Tadic'le duvar pası yapan Fred, beşinci golde ise Dzeko ile duvar pasına gitti ve Kayserili oyuncuların öne çıkmasını fırsat bilip topu sağ kanattan bindiren isimlerle (Mert Hakan ve Mert Müldür) buluşturdu.

Üçüncü golde Mert Hakan Yandaş, beşinci golde ise Mert Müldür, topu arka direkteki isimlerle (Oğuz Aydın ve Filip Kostic buluşturarak birer asiste imza attı.

MOURINHO KESİK ATTI, FRED KENDİNE GELDİ

Son dönemdeki performansıyla sınıfta kalan, Sivasspor maçında kesik yiyen Fred; en çok sahipsiz top kaptığı (7), en çok isabetli pas yaptığı maçta 1 asist ve 2 asist pasıyla yeniden kendini buldu.

AZMİN ZAFERİ: OĞUZ AYDIN

Oğuz Aydın'la da bir kez daha gördük ki futbol aynı zamanda azim, sabır ve kararlılığın oyunu...

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Sezon başında transfer edilmesine rağmen Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen, bu mücadeleye kadar Süper Lig'de yalnızca 22 dakika süre alan Oğuz Aydın, hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp inançla çalışarak emeğinin karşılığını aldı.

Fenerbahçe'de ilk kez bir resmi maçta 11'de başlayan Oğuz, 2 gole bir de asist ekleyerek müsabakaya damgasını vurdu.