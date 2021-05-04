Fenerbahçe’nin rekor gecesi

Sarı lacivertliler, OPTA verilerine göre; dün 4.8 gol beklentisine sahip oldu ve bu sezon Süper Lig’de bir karşılaşmada en fazla gol beklentisi yakalayan takım olmayı başardı. Kanarya ayrıca, bu sezon Süper Lig’de en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Erzurum karşısında oynadı (33). İki takım ayrıca bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluşulan Süper Lig maçını oynadı (75).

SEZONUN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Bununla beraber sarı lacivertliler, Jose Sosa’nın 6. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon Süper Lig’deki en erken golünü bulmuş oldu.

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