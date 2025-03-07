Kadıköy'deki Rangers yenilgisi sonrası Mourinho'ya sert eleştiri! 'Çok yazık oldu! Fenerbahçe'ye yakışmadı'

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Rangers’ı konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan maçta İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Fernandez düdük çaldı. Alejandro Fernandez’in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Porras Ayuso üstlendi.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Bu mücadeleye Fenerbahçe, “İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri” ilk 11’iyle başladı. Konuk ekip Rangers ise “Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers” 11’iyle sahada yer aldı.

İLK GOL ERKEN GELDİ

Maçın 6’ncı dakikasında Rangers öne geçti. Ceza sahası yayının hemen önünde Szymanski’den topu kazanan Dessers, ceza sahasına girerek kaleci İrfan Can Eğribayat’ı geçti. Dessers’in sağ çaprazdan vuruşunda Çağlar Söyüncü gole engel olamadı ve meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-1. Sarı-lacivertli ekip, 19’uncu dakikada En Nesyri ve 23’üncü dakikada Dzeko ile bulduğu şansları değerlendiremedi ve 25 dakikalık bölüm konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe, 30’uncu dakikada eşitliği sağladı. Sağ taraftan Szymanski’nin kullandığı köşe vuruşunda top ön direkteki Raskin’den arka direğe sekti. Arka direkte topu önünde bulan Djiku, sağ ayakla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1. Rangers, 42’nci dakikada yeniden öne geçti. Cerny’in pasıyla ceza sahasının sağ tarafında buluşan Dessers topu arka direğe çevirdi. Arka direğe hareketlenen Cerny, topu kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sol tarafından ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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TEMSİLCİMİZ TURU ATEŞE ATTI

51’inci dakikada Raskin’in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat’tan seken topla buluşan Dessers, fileleri sarstı. Önce orta noktayı gösteren hakem Alejandro Fernandez, VAR uyarısının ardından ofsayt kararı verdi. 58’inci Jefte’nin pasıyla savunma arkasına koşan Dessers fileleri havalandırdı. Hakem Alejandro Fernandez orta noktayı gösterdi ancak bir kez daha VAR’dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı verdi. Rangers, 81’inci dakikada 3’üncü golü buldu. Raskin’in kendi yarı sahasından gönderdiği pasta savunmanın arkasına hareketlenen Cerny, sağ tarafta topla buluştuktan sonra kaleye doğru ilerledi. Kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapan Cerny, topu ağlara gönderdi: 1-3. Maç konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçın rövanşı 13 Mart Perşembe günü Rangers’ın ev sahipliğinde oynanacak.

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18 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin tüm kulvarlardaki 18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu müsabaka öncesi Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçta kaybetmeden Fenerbahçe, yenilgi yaşadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya kaybetmişti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin evinde yenilerek turu İskoçya'daki maça bıraktığı 3-1'lik mücadeleyi bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

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UĞUR MELEKE: İLK YEDİ KORNERİ NEDEN SZYMANSKİ KULLANDI?

Rangers şu anda tarihi bir krizin içinde. Ligde Celtic’in 16 puan gerisindeler. Dün Kadıköy’e içeride üst üste 3 müsabaka kaybetmenin üzüntüsüyle geldiler, üstelik bunlardan biri bir ikinci küme takımınaydı. Kulüp, Amerikalılar’a satılmanın eşiğinde. Kulübedeki Barry Ferguson’ın son teknik adamlık deneyimi üçüncü kümede mücadele eden Alloa Athletic’te.

Ancak tüm bu olumsuz tablo belli ki soyunma odasında bir pozitif enerjiye dönüşmüş, ellerinde kalan tek hedefin Avrupa olması futbolcuları birleştirmiş. Takıma pozitif enerji yüklemiş gibi gözüken Ferguson, dün taktiksel olarak da enteresan bir tercih yaptı: Rangers, üç yıl sonra ilk kez bir maça üçlü savunmayla başladı. Bu formasyon ve pragmatik anlayış da meyvelerini defalarca verdi dün. Kalabalık bir savunma anlayışıyla geride yürekli durdular. Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda da Diomande, Dessers ve Cerny ile hızlı çıktılar. Bu sayede üç gol attılar, Dessers’ın iki sayısı da VAR’a takıldı.

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Dün Rangers orta sahayı yürüyerek geçerek sürekli fırsat yakalarken, Mourinho’nun değişiklikleri de ekmeklerine yağ süren nitelikteydi. Önce 46’da Yusuf/ Talisca değişikliğiyle ön tarafa bir general daha ekledi. Ardından 53’te Szymanski’yi de oyundan alarak orta sahayı adeta meleklere bıraktı! Evet Szymanski de iyi oynamıyordu ama onun yerine giren Maximin olunca takım 5-0-5’e döndü pratikte.

Dün Rangers’ın Fenerbahçe’yi kontralarla çok kolay geçmesinin iki temel sebebi var:

1) Mourinho sezonun en formsuz gününü geçirdi. Merkez zaten Szymanski-Amrabat oynuyorken dahi çok geçirgendi. Ben oraya takviye yapacağını düşünürken tam aksine her değişiklikte daha da boşalttı merkezi. Ve Rangers’in kontralarına davetiye çıkardı.

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2) Fenerbahçe golü köşe atışı sonrası seken bir toptan buldu ama imkanınız varsa ilk 7 korneri inceleyin lütfen. Sahada hem Tadic, hem Kostic varken yedi köşe atışının tamamını Szymanski’nin kullanmasının birisi bana mantıklı bir açıklamasını yapabilir mi? Yedi kornerin neredeyse tamamını ön direkteki ilk Rangerslı’ya nişanladı Szymanski.

GÜNTEKİN ONAY - MOURİNHO KAYBETTİ!

Ben bu maçı kazanırım'ı hiçbir anda hissettirmedi. Fenerbahçe, dün böylesine önemli bir maç oynadığının farkında değildi sanki. Maça durgun başlayan sarı lacivertliler oyunun hiçbir anında “ben bu maçı kazanırım” duygusunu rakibine hissettiremedi. Açıkçası Rangers, Cerny ve biraz da Diomonde hariç son derece vasat oyunculardan kurulu bir takım.

RAKiPTEN TOPU KİM ALACAK?

Fred'in yokluğunda bir orta saha bu kadar mı zayıflar? Bağlantıda eksikler olunca Fenerbahçe topu sürekli rakip ceza sahasına yüksek oynayarak gönderip 2’nci topları almaya çalıştı. Sadece ilk yarıda 20 orta yapan Fenerbahçe’nin hücumda başka bir planı olmaması şaşırttı. Mourinho gibi bir teknik adamın Yusuf’u çıkartıp 4-4-2’ye dönmesi, Talisca’yı orta alanın merkezine alması ve koskoca bir alanı Amrabat’a bırakması Rangers’ın orta sahayı çok kolay geçmesini sağladı.

Acaba Mourinho topu rakipten kim, nasıl kazanacak diye düşünmedi mi? Nitekim İskoç temsilcisi çok rahat pozisyonlar buldu. Skriniar’ın arkasına atılan her top Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı.

42 ORTA VAR BAŞKA ŞEY YOK

Rangers'ın 2 golü VAR’dan ofsaytla dönerken Fenerbahçe maçın 2’nci yarısında da orta-kafa-gol oynamaya devam etti. Bu kadar geniş ve kaliteli bir kadronun bir Avrupa maçında 42 tane orta yapıp başka hiçbir şey denememesi düşündürücü.

Rövanşta Glasgow’da Fenerbahçe’nin işi daha zor olacak ve ciddi bir skor dezavantajı var. Çok yazık oldu. Fenerbahçe iyi bir kura çekmişti ve 2 Rangers maçı arasında lig maçı yoktu. Tur şansı az ise bunda en büyük pay Mourinho’nun orta sahayı boşaltması ve erken risk almasıydı. Dün oynanan futbol, sadece yüksek toplarla hücum yapmaya çalışmak Fenerbahçe’ye yakışmadı.