Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United, Erik Ten Hag'ı neden kovmuyor? Israrın sebebi belli oldu...

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Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i 8. sırada tamamlayan Manchester United'da bu sezon da hayal kırıklıkları ile birlikte başladı.



Ligin ilk 6 haftasında sadece 2 galibiyet alabilen Kırmızı Şeytanlar, 7 puanla ligin 13. basamağında. Bu durum teknik direktör Erik Ten Hag'ın geleceğini tartışma konusu haline getirirken kulüp yönetimi Hollandalı çalıştırıcı ile yola devam etme kararı aldı.

KARAR DEĞİL ZORUNLULUK



Fakat bu yola devam kararınının daha çok bir zorunluluk olduğu ortaya çıktı. İngiliz spor websitesi Goal.com'un haberine göre Manchester United yönetimi Erik Ten Hag'ı görevden aldığı takdirde 54 yaşındaki teknik adama 17.5 milyon euro tazminat ödemek zorunda.

GEÇEN SEZON SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI



2023/2024 sezonunda da başarısız sonuçlar sebebiyle Erik Ten Hag'ın görevinden alınacağı iddia edilmişti.

Fakat sezon sonunda Manchester United, Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek FA Cup'ı kazanmıştı. Bu kupa zaferinin ardından Hollandalı futbol insanının sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştı.

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SÖZLEŞME UZATMASI TAZMİNATINI ARTTIRDI



Eğer Manchester United yönetimini Erik Ten Hag'ın sözleşmesini geçtiğimiz yaz feshetseydi tecrübeli teknik adama 10 milyon euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalacaktı.

TRANSFERE 214.50 MİLYON EURO HARCATTIRDI



Hollandalı çalıştırıcı ile sözleşme yenileyen Manchester United yönetimi, kadrodaki eksiklikleri kapatmak amacıyla bu yaz transfere 214.50 milyon euro harcadı.



Bu transferle birlikte Erik Ten Hag'ın göreve başladığı 1 Temmuz 2022 tarihinden beri kulüp yönetiminin yaptığı transfer harcamasının toplam maliyeti 660.08 milyon euro oldu.

MANCHESTER UNITED'IN BAŞINDA 123 MAÇA ÇIKTI



Geleceği tartışma konusu olan Erik Ten Hag, Kırmızı Şeytanlar'ın başında şu ana kadar toplam 123 maça çıktı. Deneyimli teknik adam bu maçlarda maç başına 1.87 puan ortalaması yakaladı.



Hollandalı çalıştırıcı aynı zamanda 2022/2023 sezonunda İngiltere Lig Kupası, 2023/2024 sezonunda ise FA Cup'ı kazanma sevinci yaşandı.

PORTO VE FENERBAHÇE MAÇLARI KRİTİK



UEFA Avrupa Ligi'nin birinci haftasında Twente ile evinde 1-1 berabere kalan Manchester United, turnuvanın ikinci haftası kapsamında Portekiz ekibi Porto'nun konuğu olacak. 3 Ekim Perşembe günü yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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United, 24 Ekim'de ise İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak.