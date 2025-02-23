Fenerbahçe'nin rakibinde kriz: Rangers efsanesi Kris Boyd, teknik direktör Philippe Clement'in kovulmasını istedi!

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Rangers, İskoçya Ligi'nin 27. haftasında dün sahasında karşılaştığı St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından lider Celtic'in 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement'in kulüpteki geleceği tartışma konusu oldu.

Skysports'ta yorumculuk yapan Rangers'ın efsane golcüsü Kris Boyd, kötü gidişattan Philippe Clement'i sorumlu tutarak kulüpte teknik direktör değişikliğinin zamanının geldiğini söyledi.

"TEKNİK DİREKTÖR, ENERJİ EMİCİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İç sahada alınan yenilginin sebebinin takımın yıldız futbolcuları arasındaki enerji ve sinerji eksikliğinden kaynaklandığını söyleyen Boyd, "Oyuncular sahadaki performanslarından ötürü elbette sorumlular. Ancak kenardaki teknik direktör, enerji emici gibi görünüyor. Tribünlerdeki enerji uzun zaman önce kaybolmuştu, şimdi de sahadaki futbolcuların enerjisi gitti. Maçı izlerken 'Rangers'tayım ve burada olmaktan gurur duyuyorum' havası veren kimse yok. Sadece hareket ediyorlar. Özgüvenleri bitmiş. Oyun yapısına dair en ufak bir fikirleri yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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"VAKİT DOLDU, ARTIK HESAP ÖDEME VAKTİ!"

Oyuncuların zorlu zamanlarda bir lidere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Boyd, "Artık zaman doldu. Philippe Clement'in bahanelerle ortaya çıkmasına alışkınız ama artık hesabı ödeme vakti geldi. İstifa etmeli. Ama ondan da önce yönetim devreye girerek görevine son vermeli. Kaybedecek vakit kalmadı, artık bir an önce bu konuda aksiyon alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Rangers formasıyla 221 maçta 126 gol kaydeden Kris Boyd, kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda)

PHILIPPE CLEMENT’İN RANGERS PERFORMANSI

Rangers'ta ikinci sezonunu geçiren Philippe Clement, İskoç ekibinin başında bugüne dek çıktığı 86 maçta 55 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakaladı.

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Clement yönetimindeki Rangers geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu 3 puan farkla ezeli rakibi Celtic'e kaptırmış, Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Benfica'ya elenmiş, İskoçya Lig kupasını ise müzesine götürmüştü.

RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Rangers, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe - Rangers eşleşmesinin galibi, çeyrek finalde Roma -Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.