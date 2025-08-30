×
Fenerbahçe'nin rakibinde flaş ayrılık! 85 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tuttu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 16:06

Newcastle United, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 23 yaşındaki Alman forvet Nick Woltemade’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Newcastle United, İsveçli futbolcu Alexander Isak’ın takımdan ayrılması gündemdeyken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart forması giyen 23 yaşındali futbolcu Nick Woltemade’i kadrosuna kattığı açıkladı. Siyah-beyazlılar Alman futbolcunun 27 numaralı formayı giyeceğini bildirdi.

Newcastle söz konusu transfer için Alman kulübüne 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Woltemade, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga’da 22 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

