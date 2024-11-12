Fenerbahçe'nin rakibi Zenit! Maç bilgileri açıklandı...

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Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma akşamı Zenit'le özel maçta karşı karşıya gelecek. Milli arayo boş geçirmek istemeyen sarı lacivertlilerin Rus ekibiyle karşılaşacağı mücadelenin bilet fiyalları da açıklandı.



Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;



15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu'nda buluşuyoruz.

Milli arada düzenlenen bu özel maçta takımımızla bir araya gelecek olan taraftarlarımız için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 TL olarak belirlenmiştir.

Kale Arkası: 10 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)

Not: 2024-25 sezonu kombineleri bu maçta geçerli olmayacaktır.