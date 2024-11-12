×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit! Maç bilgileri açıklandı...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Zenit#Avrupa Ligi
Fenerbahçenin rakibi Zenit Maç bilgileri açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 16:26

Fenerbahçe, milli arada Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak. Mücadelenin günü, saati ve bilet fiyatları da netleşti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 15 Kasım Cuma akşamı Zenit'le özel maçta karşı karşıya gelecek. Milli arayo boş geçirmek istemeyen sarı lacivertlilerin Rus ekibiyle karşılaşacağı mücadelenin bilet fiyalları da açıklandı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Zenit ile oynayacağımız özel maçta Ülker Stadyumu'nda buluşuyoruz.

Milli arada düzenlenen bu özel maçta takımımızla bir araya gelecek olan taraftarlarımız için bilet fiyatları 10, 15 ve 20 TL olarak belirlenmiştir.

Kale Arkası: 10 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)

Not: 2024-25 sezonu kombineleri bu maçta geçerli olmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Zenit#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!