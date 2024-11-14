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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kadıköy#Zenit
Fenerbahçenin rakibi Zenit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe, bu akşam Rus ekibi Zenit ile özel maç yapacak. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlayacak.

Kombine biletlerin geçerli olmadığı karşılaşmanın biletleri 10, 15 ve 20 liradan satışa sunuldu. Kadro değeri 181 milyon Euro olan Zenit, 15 haftası geride kalan Rusya Premier Lig’de 36 puan topladı. Lider Krasnodar’ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan takımın teknik direktörlüğünü Sergey Semak yapıyor. Fenerbahçe, Zenit maçının seremonisine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vasilesiyle 25 diyabetli çocuk ile çıkacak.

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#Fenerbahçe#Kadıköy#Zenit

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