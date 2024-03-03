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Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise doludizgin! Bitime 2 hafta kala garantilediler

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#Fenerbahçe#Union Saint-Gilloise#Konferans Ligi
Fenerbahçenin rakibi Union Saint-Gilloise doludizgin Bitime 2 hafta kala garantilediler
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 00:01

Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi olan Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 28. haftasında karşılaştığı Oud-Heverlee Leuven'i 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala liderliğin garantiledi.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika liginde Oud-Heverlee Leuven'i 2-0 mağlup etti.

LİDERLİĞİ GARANTİLEDİLER

Den Dreef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Union Saint-Gilloise, 28. dakikada Ross Sykes ve 74. dakikada Casper Terho'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 68 yapan Union Saint-Gilloise, ligde normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi.

FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEKLER

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

 

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#Fenerbahçe#Union Saint-Gilloise#Konferans Ligi

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