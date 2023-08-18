Fenerbahçe'nin rakibi Twente fırtına gibi esiyor! Naci Ünüvar...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar öncesi son etap olan play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi Twente oldu. Hollanda temsilcisi, sahasındaki ilk maçta 2-0 yendiği Letonya ekibi Riga’yı, deplasmandaki rövanşta da 3-0 mağlup edip yoluna devam etti. Twente’nin gollerini 57’de Daan Rots ile uzatma anlarında Gijs Besselink ve Naci Ünüvar attı.

LİGDE İLK MAÇI KAZANDI

2. eleme turunda da İsveç’in Hammarby takımını 1-0 ve 1-1’lik skorlarla geçen kırmızı beyazlı takım, Hollanda Ligi’ndeki ilk maçında da Almere’yi 4-1 yendi. Bu sezon 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Twente, 11 gol attı ve 2 gol yedi.

Toplam kadro değeri 40.5 milyon Euro olan kırmız beyazlı ekibin teknik direktörlüğü Hollandalı Joseph Oosting yapıyor. Geçen sezon ligi 5. bitiren takımdan Vaclav Zerny 8 milyon Euro’ya, Ramiz Zerrouki’yi 7.2 milyon Euro’ya satılırken, Julio Pleguezuelo ve Virgil Misidjan bedelsiz ayrıldı.

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4 MİLYON EUROYA GOLCÜ ALDI

Kırmızı beyazlılar buna karşın santfror Manfred Ugalde’yi 4 milyon Euro’ya, 10 numara Younes Taha’yı 1.2 milyon Euro’ya, orta saha Youri Reger’i de 900 bin Euro’ya transfer etti.

Geçen sezon Trabzonspor’da kiralık oynayan Naci Ünüvar da Ajax’tan kiralık olarak kadroya dahil edildi.