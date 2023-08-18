×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin rakibi Twente fırtına gibi esiyor! Naci Ünüvar...

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe#Twente
Fenerbahçenin rakibi Twente fırtına gibi esiyor Naci Ünüvar...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar öncesi son etap olan play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi Twente oldu. Teknik direktörlüğünü Hollandalı Joseph Oosting’in yaptığı 40 milyon Euro değerinde takım, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, 11 gol atıp 2 gol yedi. Kırmızı beyazlılarda Naci Ünüvar da forma giyiyor.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar öncesi son etap olan play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi Twente oldu. Hollanda temsilcisi, sahasındaki ilk maçta 2-0 yendiği Letonya ekibi Riga’yı, deplasmandaki rövanşta da 3-0 mağlup edip yoluna devam etti. Twente’nin gollerini 57’de Daan Rots ile uzatma anlarında Gijs Besselink ve Naci Ünüvar attı.

LİGDE İLK MAÇI KAZANDI

2. eleme turunda da İsveç’in Hammarby takımını 1-0 ve 1-1’lik skorlarla geçen kırmızı beyazlı takım, Hollanda Ligi’ndeki ilk maçında da Almere’yi 4-1 yendi. Bu sezon 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Twente, 11 gol attı ve 2 gol yedi.

Toplam kadro değeri 40.5 milyon Euro olan kırmız beyazlı ekibin teknik direktörlüğü Hollandalı Joseph Oosting yapıyor. Geçen sezon ligi 5. bitiren takımdan Vaclav Zerny 8 milyon Euro’ya, Ramiz Zerrouki’yi 7.2 milyon Euro’ya satılırken, Julio Pleguezuelo ve Virgil Misidjan bedelsiz ayrıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede Szymanskiden Twente yorumuFenerbahçe'de Szymanski'den Twente yorumuHaberi görüntüle

4 MİLYON EUROYA GOLCÜ ALDI

Kırmızı beyazlılar buna karşın santfror Manfred Ugalde’yi 4 milyon Euro’ya, 10 numara Younes Taha’yı 1.2 milyon Euro’ya, orta saha Youri Reger’i de 900 bin Euro’ya transfer etti.

Geçen sezon Trabzonspor’da kiralık oynayan Naci Ünüvar da Ajax’tan kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Fenerbahçe#Twente

BAKMADAN GEÇME!