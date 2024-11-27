Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag, Manchester United'dan bile güçlü ve tehlikeli

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu kulvarda en kritik maçını yarın Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak. Geride kalan 4 karşılaşmada 1’er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan sarı lacivertli ekip, 36 takımlı ligde 21. sırada yer alıyor. Slavia Prag her ne kadar 1’er galibiyet ve beraberliğin ardından son 2 maçını kaybetmiş olsa da oldukça güçlü bir takım. Nitekim hafta boyu Çekya ekibinin maçlarını inceleyip analiz eden teknik direktör Jose Mourinho ve ekibinin görüşü de, “Slavia Prag, Manchester United dahil bu sezon karşılaşacağımız en güçlü takım” şeklinde...

EVİNDEKİ AVRUPA MAÇLARINDA 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALDI

Slavia Prag’ı yakından tanımak amacıyla, takımın maçlarını bizzat izleyen Prag Fenerbahçeliler Derneği üyesi Deniz Evren’e sorduk. Çekya Ligi’nde geride kalan 15 hafta 13 galibiyet, 2 beraberlik alarak 41 puan toplayan Slavia, en yakın rakibi Viktoria Plzen’in 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Prag’daki maçlarını 19 bin 300 seyirci kapasiteli Eden Arena’da yapan kırmızı beyazlı takım, bu sezon taraftarının önünde oynadığı Çekya Ligi karşılaşmalarında 8’de 8 galibiyet alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi’ndeki 3 iç saha müsabakasında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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YÜKSEK KONDİSYONA SAHİP ENERJİSİ YÜKSEK BİR TAKIM

Teknik direktörlüğünü 48 yaşındaki Çek Jindrich Trpisovsky’nin yaptığı Slavia Prag, yüksek kondisyona sahip enerjik bir takım. Rakibe göre oyun tarzı belirleyen Trpisovsky, bazen 4’lü, bazen de 3’lü savunma oynatıyor. Şiddetli presle topu kapıp hızlı hücumlarla gol arayan Slavia Prag’ın uzun boylu santrforları Tomas Chory (1.99 metre) ve Mojmir Chytill (1.87 metre) son derece formda. Her iki oyuncu da ligde 6’şar gol kaydetti. Sol kanatta görev yapan El Hadji Malick Diouf 5 gol, 3 asistle en çok skor katkısı yapan isim olurken, 6 asist yapan 10 numara Lukas Provod, uzaktan sert şutlarıyla da dikkat çekiyor.

ORTA SAHADAKİ OSCAR-ZAFEİRİS İKİLİSİ OYUNUN İKİ YÖNÜNDE DE ETKİLİ

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Orta sahanın merkezinde yer alan Oscar Dorley-Christos Zafeiris ikilisinden Oscar, dinamizmi ve çok yönlülüğü nedeniyle takımın kilit oyuncusu. Pas ve oyun kurmadaki başarısının yanı sıra, sık sık santrfor bölgesine koşu yapıyor. Zafeiris de iyi pasör ve uzaktan isabetli şutlar atıyor. Fenerbahçe’nin yarınki maçta öncelikle bu oyuncuları etkisiz kalacak bir taktik geliştirmesi gerekiyor. Özellikle de 1.99’luk santrforları Chory, kafa golleriyle ün yapan ve fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu. Bu da sarı lacivertli temsilcimizin o kadar uzun boylu olmayan stoperleri için ciddi bir tehlike anlamına geliyor.

RAKAMLARLA F.BAHÇE VE SLAViA PRAG

226 milyon Euro Kadro Değeri 100 milyon Euro

En-Nesyri (22 milyon Euro) En Pahalı Futbolcu Oscar (10 milyon Euro)

28.4 Yaş Ortalaması 25.5

2. (12 maç-29 puan) Kendi Liginde Kaçıncı? 1. (15 maç-41 puan)

21. (4 maç 5 puan) Avrupa Ligi’nde Kaçıncı? 23. (4 maç-4 puan)