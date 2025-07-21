Fenerbahçe'nin rakibi Robin van Persie'nin takımı Feyenoord oldu! İki yıldıza dikkat

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.

Turun ilk maçı 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 12-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FEYENOORD’U TANIYALIM:

Avrupa kupalarının gediklisi Feyenoord, daha önce 1 Şampiyonlar Ligi (eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası), 2 UEFA kupası, 16 Hollanda Süper Lig şampiyonluğu, 14 Hollanda Kupası, 5 Hollanda Süper Kupası, 1 Intertoto Kupası kazanmıştı.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 263 milyon Euro olan Feyenoord’ın en pahalı futbolcusu, Igor Paixao olarak öne çıkıyor.

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Paixao, geçtiğimiz sezon toplam 47 maça çıkarken 18 gol 19 asist üretmişti. Bununla beraber Paixao’nun ardından Feyenoord’da en pahalı futbolcu, Quinten Timber. Takım kaptanı ve olan merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 26 maça çıkarken 6 gol 1 asistle oynamıştı.

İKİ YILDIZ SAKAT

Bununla beraber Paixao ve Timber’ın şu anda sakatlığı bulunuyor.

SON 16’DA FİNALİST INTER’E ELENDİLER

Feyenoord, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmış, turda finalist Inter’e 2-1 ve 2-0’lık skorlarla kupaya veda etmişti.

FORVETİ İSTANBULSPOR’DAN

Feyenoord, bu sezon İstanbulspor’da forma giyen Gaoussou Diarra’yı kadrosuna katmıştı. Diarra, İstanbulspor'dan Feyenoord’a transfer olmuş ve 2029'a dek sözleşme imzalamıştı.

SZYMANSKI’NIN ESKİ TAKIMI

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Szymanski, sarı lacivertlilere Feyenoord’dan transfer olmuştu.

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HOCALARI TANIDIK İSİM: ROBIN VAR PERSIE!

Feyenoord’da en çok dikkat çeken konu, şüphesiz teknik direktörleri. Feyenoord’u, Fenerbahçe’nin eski golcülerinden Robin van Persie yönetiyor.

Van Persie, takımını 4-3-3, taktiği ile defansif oynatıyor. Hollandalı çalıştırıcı, Feyenoord ile çıktığı 13 maçta 1.92’lik puan ortalaması yakaladı. Van Persie’nin çıktığı 13 resmi maçta 8 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde edildi.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Fenerbahçe, Feyenoord maçıyla birlikte başlayacak ağustos ayında zorlu bir fikstüre çıkacak.

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Fenerbahçe'nin fikstürü:

5-6 Ağustos: Feyenoord (D)

9 Ağustos: Alanyaspor

12 Ağustos: Feyenoord

16 Ağustos: Göztepe (D)

23-24 Ağustos: Kocaelispor

30-31 Ağustos: Gençlerbirliği (D)

FEYENOORD'U GEÇERSE RAKİP

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Benfica - Nice

Club Brugge - Salzburg/Brann



