Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ı yakından tanıyalım!

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Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İskoçya'dan Rangers oldu.

Eşlemenin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

RANGERS'IN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

İskoçya'nın en fazla şampiyonluk yaşayan takımı konumundaki Rangers'ı yakından tanıyalım.

1872 yılında Glasgow şehrinde kurulan Rangers bugüne dek 55 İskoçya Lig şampiyonluğu, 34 İskoçya Lig Kupası, 34 İskoçya Kupası ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazandı.

Maçlarını 50,817 kişilik kapasiteli Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, ezeli rakibi Celtic'le birlikte İskoçya'nın en iyi iki takımından biri olarak biliniyor.

İSKOÇYA LİGİ'NDE 2. SIRADA

İskoçya Premiership'te son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda yaşayan Rangers, bu sezon da ezeli rakibi Celtic'in gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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26 haftası geride kalan ligde 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Rangers, 56 puana sahip. Lider Celtic'in ise 69 puanı bulunuyor.

BU SEZONKİ AVRUPA PERFORMANSI

Rangers bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı.

Kupa 1'in üçüncü eleme turunda Dinamo Kiev'le eşleşen İskoç temsilcisi, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Ukrayna ekibine ikinci maçta sahasında 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Rangers; lig aşamasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve averajla lig aşamasını 8. sırada tamamlayarak adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Rangers Avrupa Ligi lig aşamasında Malmö'yü 2-0, Steaua Bükreş'i 4-0, Nice'yi 4-1 ve Union SG'yi 2-1 mağlup etti

Tottenham ve Olympiakos'la 1-1 berabere kalan İskoç temsilcisi, Lyon'a 4-1, Manchester United'a ise 2-1 mağlup oldu.

RANGERS'IN KADROSU VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Belçikalı teknik adam Philippe Clement'nin iki yıldır teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers'ın güncel kadrosunun değeri 77 milyon Euro civarında.

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İskoç ekibinin kadrosunda milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi gibi tanıdık simalar bulunuyor.

Kadro yaş ortalaması 25.6 olan İskoç ekibinin hücum hattında Vaclav Cerny (10 gol), Hamza Igamane (9 gol) ve Cyriel Dessers (8 gol) gibi tehlikeli isimler bulunuyor.

Rangers'ta sağ bek James Tavernier (5 asist) ve Ianis Hagi (7 asist) ise takım arkadaşlarına gol hazırlama noktasında ön plana çıkan isimler olarak göze çarpıyor.