Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'a evinde 2 gollü şok!

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İskoçya Premiership'in 27. haftasında Rangers ile St. Mirren karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, evindeki mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Konuk ekip 51. dakikada Mandron'un golüyle öne geçerken skoru belirleyen gol 70. dakikada Olusanya'dan geldi.

Bu sonuça birlikte Rangers 56 puanda kaldı. St. Mirren'in puanı ise 34 oldu.

Fenerbahçe Rangers mücadelesinin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapılacak.