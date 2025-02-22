×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'a evinde 2 gollü şok!

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Rangers
Fenerbahçenin rakibi Rangersa evinde 2 gollü şok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 20:03

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu.

Haberin Devamı

İskoçya Premiership'in 27. haftasında Rangers ile St. Mirren karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, evindeki mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Gözden KaçmasınMimovicten Fenerbahçe ve transfer itirafı ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’Mimovic'ten Fenerbahçe ve transfer itirafı! ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’Haberi görüntüle

Konuk ekip 51. dakikada Mandron'un golüyle öne geçerken skoru belirleyen gol 70. dakikada Olusanya'dan geldi.

Bu sonuça birlikte Rangers 56 puanda kaldı. St. Mirren'in puanı ise 34 oldu.

Fenerbahçe Rangers mücadelesinin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Rangers

BAKMADAN GEÇME!