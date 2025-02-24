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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers yeni teknik direktörünü açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Rangers
Fenerbahçenin rakibi Rangers yeni teknik direktörünü açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 16:55

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'un getirildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Rangers'ta, ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından dün akşam teknik direktör Philippe Clement'in görevine son verilmişti.

İskoç ekibinden yapılan açıklamada, futbolculuğu döneminde kulüpte kaptanlık yapan Barry Ferguson'un sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Ferguson, teknik direktörlük kariyerinde Blackpool, Clyde FC, Kelty Hearts ve Alloa Athletic gibi takımları çalıştırmıştı.

BARRY FERGUSON'UN RANGERS KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Rangers formasıyla 409 resmi maça çıkan Barry Ferguson, 57 gol - 29 asist üretmiş; 6 lig, 5 İskoçya Kupası, 5 İskoçya Lig kupası olmak üzere 16 kupa kazanmıştı.

Ferguson ayrıca Rangers'ta 3 kez sezonun oyuncusu seçilmişti.

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Rangers

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