Fenerbahçe'nin rakibi Rangers yeni teknik direktörünü açıkladı

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Rangers'ta, ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından dün akşam teknik direktör Philippe Clement'in görevine son verilmişti.
İskoç ekibinden yapılan açıklamada, futbolculuğu döneminde kulüpte kaptanlık yapan Barry Ferguson'un sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
Ferguson, teknik direktörlük kariyerinde Blackpool, Clyde FC, Kelty Hearts ve Alloa Athletic gibi takımları çalıştırmıştı.
BARRY FERGUSON'UN RANGERS KARİYERİ
Futbolculuk döneminde Rangers formasıyla 409 resmi maça çıkan Barry Ferguson, 57 gol - 29 asist üretmiş; 6 lig, 5 İskoçya Kupası, 5 İskoçya Lig kupası olmak üzere 16 kupa kazanmıştı.
Ferguson ayrıca Rangers'ta 3 kez sezonun oyuncusu seçilmişti.