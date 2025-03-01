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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, evinde mağlup!

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#Rangers#Uefa Avrupa Ligi#FENERBAHÇE
Fenerbahçenin rakibi Rangers, evinde mağlup
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 20:07

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Motherwell'e 2-1 mağlup oldu.

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Rangers ile Motherwell, İskoçya Premiership'in 29.haftasında kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, taraftarının önünde oynadığı mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 9. dakikada Armstrong ve 30. dakikada Sparrow ile 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda ise Rangers'ın 54. dakikada Dessers ile bulduğu gol yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Rangers 59 puanla, lider Celtic'in maç fazlasıyla 13 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Motherwell ise puanını 37 yaparak 6. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe - Rangers mücadelesinin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da olacak.

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#Rangers#Uefa Avrupa Ligi#FENERBAHÇE

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