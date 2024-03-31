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Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'a ağır darbe

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Fenerbahçenin rakibi Olympiakosa ağır darbe
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 22:53

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos, deplasmanda konuk olduğu AEK Atina’ya 1-0 yenildi.

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Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu ikinci maçında Olympiakos, AEK Atina’ya konuk oldu. OPAP Arena’da oynanan mücadele AEK Atina’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+1’inci dakikada Niclas Eliasson attı. Bu karşılaşmanın ardından AEK Atina, 65 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Olympiakos ise 57 puanla 4’üncü sırada yer aldı.

OLYMPIAKOS, KONFERANS LİGİ’NDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan’da Yunan ekibinin sahasında oynanacak. Rövanş karşılaşmasına ise 18 Nisan’da sarı-lacivertliler ev sahipliği yapacak.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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