Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta gece yarısı sürprizi! Vitor Pereira, Kadıköy'e dönebilir

Premier Lig'in 26. haftasında Nottingham Forest, evinde Wolverhampton ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar maçın büyük bölümünde üstün bir oyun oynarken, net pozisyonlardan yararlanamadı. İki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Nottingham Forest, son 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, evinde ise son 5 maçta puan kaybı yaşadı. Sean Dyche yönetimindeki takım bugün aldığı sonuçla puanını 27'ye yükseltirken ligde 17. sırada yer alıyor.

SEAN DYCHE İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI

Puan kaybı sonrası Nottingham Forest yönetimi Dyche'ın biletini kesti. Wolverhampton maçı sonrası gece yarısı açıklama yapan kulüp teknik direktör Sean Dyche yolların ayrıldığını açıkladı.

EN GÜÇLÜ ADAY PEREİRA

The Athletic'e göre Nottingham Forest'ta görevine son verilen Sean Dyche sonrası en güçlü aday olarak Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira oldu.

19 ŞUBAT'TA KADIKÖY'E GELEBİLİR

Portekizli teknik adam, 19 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında eski takımına karşı Kadıköy'de sahaya çıkabilir. 22 Şubat'ta Premier Lig'de Liverpool'u ağırlayacak olan Nottingham Forest, 26 Şubat'ta bu kez Fenerbahçe ile rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Kırmızı-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasını 14 puanla 13. sırada tamamlamıştı.