×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ı tanıyalım!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nottingham Forest#Avrupa Ligi
Fenerbahçenin rakibi Nottingham Forestı tanıyalım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 17:21

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Lig etabını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-Lacivertli temsilcimizin rakibi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis takımıyla eşleşecek.

İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü Sean Dyche yapıyor.

Fenerbahçenin rakibi Nottingham Forestı tanıyalım

AVRUPA VE PREMIER LİG'DEKİ DURUMU

Nottingham Forest, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. İngiliz ekibi lig aşamasını 13. sırada bitirdi.

Haberin Devamı

Premier Lig'de ise 25 puanla 17. sırada yer alan Nottingham Forest, çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Nottingham Forest, maçlarını 30.404 kapasiteli City Ground'da oynuyor.

İngiliz ekibinin güncel kadrosunun piyasa değeri 603 milyon euro.

Gözden KaçmasınFenerbahçe anlaşmaya vardı Forvet transferi geliyorFenerbahçe anlaşmaya vardı! Forvet transferi geliyorHaberi görüntüle

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Fenerbahçe - Nottingham Forest
Dinamo Zagreb - Genk
Brann Bergen - Bologna
Ludogorets - Ferençvaroş
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Nottingham Forest#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!