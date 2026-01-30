Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ı tanıyalım!

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest ile eşleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis takımıyla eşleşecek.

İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü Sean Dyche yapıyor.

AVRUPA VE PREMIER LİG'DEKİ DURUMU

Nottingham Forest, Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. İngiliz ekibi lig aşamasını 13. sırada bitirdi.

Premier Lig'de ise 25 puanla 17. sırada yer alan Nottingham Forest, çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Nottingham Forest, maçlarını 30.404 kapasiteli City Ground'da oynuyor.

İngiliz ekibinin güncel kadrosunun piyasa değeri 603 milyon euro.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Dinamo Zagreb - Genk

Brann Bergen - Bologna

Ludogorets - Ferençvaroş

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız