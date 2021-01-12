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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin rakibi Milan ve Manchester United!

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Fenerbahçe'nin rakibi Milan ve Manchester United!
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Bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçın 7'sini kazanan Fenerbahçe, Avrupa devleriyle yarışıyor. Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında sarı lacivertliler 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, dış sahada topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. Deplasmanda daha rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 9 maçın 7'sinde galip gelirken, 1 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

Bu performansıyla Fenerbahçe, 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en iyi puan ortalamasına sahip 3. takım durumunda. 2.44 ortalama yakalayan Kanarya, Milan (2.75) ve M.United (2.71)'ın hemen arkasında yer aldı. Evinde ise 8 karşılaşmada 13 puan toplayıp 11 puanı çimlere gömdü.

Fenerbahçe deplasmanda attığı gollerle de dikkat çekiyor. Dışarıda 21 gol atan Kanarya, 8 gol yiyerek +13 ile en iyi averajın sahibi durumunda. Kanarya'yı Bundesliga'dan Stuttgart, +12 averajla takip ediyor. (Sabah)

Fenerbahçenin rakibi Milan ve Manchester United

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