Fenerbahçe’nin rakibi Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar, kaç şampiyonluğu var?

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Fenerbahçe’nin rakibi Lugano ile ilgili araştırmalar maç günü artışa geçti. Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Lugano’nun oyuncu kadrosunda Bosna Hersek, Yunanistan, İtalya, Kosova, Arjantin, Fildişi Sahili, Slovenya ve diğer birçok ülkeden oyuncu bulunuyor. İşte Fenerbahçe’nin rakibi Lugano’nun kadro değeri...

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ LUGANO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KADRO DEĞERİ NE KADAR, KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Lugano Futbol Kulübü, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır. 1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.

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Lugano takımını İsviçreli teknik adam Mattia Croci - Torti çalıştırıyor. Kadrosunda Bosna Hersek, Yunanistan, İtalya, Kosova, Arjantin, Fildişi Sahili, Slovenya ve diğer birçok ülkeden oyuncu bulunuyor. Takımın kadro değeri en yüksek oyuncusu ise 25 yaşındaki forvet oyuncusu Zan Celar oldu. Lugano takımında Albian Hajdiari, Lukas Mai, Ayman El Wafi, Leonid Srdic, Matim Marques gibi oyuncular bulunuyor.

Bu sezon takımda en çok gol katısı veren oyuncu Zan Celar olurken 14 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. En çok asist katkısı yapan oyuncu Renato Steffen olurken 13 asist ve 6 gol katkısı verdi. Lugano, 2023-2024 sezonunu Young Boys’un ardından 2. sırada tamamlarken toplam kadro değeri ise 35 milyon Euro oldu. Hücum hattında Zan Celar, Vladi, Przybylko, Babic, D’Agostino gibi oyuncular bulunan Lugano’nun orta sahasında ise Gimignani, Bottani gibi isimler yer alıyor.