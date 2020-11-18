Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

Disiplin ve Tahkim Kurulu cezalarında hem olayların nasıl sonuçlandığını hem de oyun kuralları, talimatlar, statüler konusunda aykırılıkları periyodik incelerim. Son 1 yılda Disiplin Kurulu’na sevklerin en önemli kalemlerinden biri ‘Belgelerin haksız kullanımı’. Yani başkasına TFF tarafından verilen akreditasyon kartıyla sahada yer almak.

Örneğin G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’e verilen saha içi görevli kartıyla Jürgen Klopp’un sahaya çıkması; Sergen Yalçın’ın akreditasyon kartıyla Murat Fevzi Tanırlı’nın saha kenarında antrenörlük yapması gibi. Süper Lig seviyesinde tanınırlık kolay olduğundan bu sahtekarlıkları yapabilmek elbette imkansız. Peki ya alt liglerde?

SKANDAL UYGULAMA

TFF internet sitesinin 6 Kasım 2020 tarihli Disiplin Sevkleri sayfasına bakılınca Türkiye Kupası’ndaki Vanspor-Sivas Belediye (1-2) maçına dair şu sevkler yer almakta:

Maçın esami listesi, oyuncu değişiklikleri, görülen kartlar, golleri atanlar gibi detaylarının yer aldığı TFF’deki sayfasına baktığınızda Sivas Belediyespor’un teknik sorumlusu olmadan maça çıktığını; teknik sorumludan sonra kulübede 2. sırada yer alan görevli antrenör ve kaleci antrenörlerinin de gerçekte o kişiler olmadığı, başkalarına ait görevli kartlarını taşıyarak sahaya girdiğine akıl almaz şekilde tanıklık ediyoruz.

Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi diyor ki: Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden görevlilere, 8 ila 24 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası; kulüplere de para cezası verilir. ÜÇ

YILA KADAR CEZA SÖZ KONUSU

Yine aynı talimatın 48. maddesi diyor ki:

Kişilerin lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmaları ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmaları veya kullandırmaları yasaktır. Kullanan görevlilere 1 yıldan 3 yıla kadar soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası, sorumlu kulübe de para cezası verilir.

Görüleceği üzere Türkiye Kupası gibi bir organizasyonda Sivas Belediyespor, kulübü temsilen kendilerine ait olmayan belgelere sahip şahısları antrenör ve kaleci antrenörü olarak görevlendiriyor, Van’da 2-1 kazanıyor, sadece turu geçmekle kalmayıp Fenerbahçe’nin rakibi oluyor. Ne yazık ki bu durum uzun yıllardır Disiplin Talimatı’nın zaafiyeti.

SivaS Belediye antrenörü Özer Karadaş başkasının akredistasyon kartını kullandığı, kaleci antrenörü ahmet Uslu ise akreditasyon kartını başkasına kullandırdığı için PFDK’dan 4 maç ceza aldı.

HÜKMEN MAĞLUBiYET GELMELi!

Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22. Maddesi tamamen futbolcu odaklı hilelerden (vizesiz olma, yerine başka oyuncu oynatma, lisansta tahrifat gibi) dolayı hükmen mağlubiyet kararı verdiriyor. Ancak teknik adam, antrenör gibi o müsabakaya 1. derecede tesir eden mensuplar bu hileyi yaptığında ise bireysel ceza verilip, hükmen mağlubiyet kapsamına girmiyor. Halbuki günümüzde teknik adamlar daha çok ön plana çıkmaya, yıldız oyunculardan bile neredeyse daha çok konuşulmaya başladılar. Hangi oyuncu Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’dan; G.Saray’da Fatih Terim’den; F.Bahçe’de Erol bulut’tan çok konuşuluyor?

Sonuçta taktik ve yönetim becerisi anlamında sonuca etki eden rolü üstlenenler artık teknik adamlar. 5 oyuncu değişikliği şansıyla da, tüm takımı baştan yaratacak müdahaleye sahip duruma geldiler. Hatta sıcak örnekle, Sivas Bld.’nin sahaya giren ve kulübe tescilinin bile olup olmadığını bilmediğimiz sahte kartlı kişinin yaptığı değişiklikle 90. dakikada turu getiren golü atması gibi.

CEZA CAYDIRICI OLMAZSA, CESARET TAVAN YAPAR

Disiplin Kurulu’nun böyle bir hileyi, “belgeyi haksız kullanım” gibi basite indirgeyen, sadece hak mahrumiyeti ve komik para cezasıyla taçlandırması inanılmaz. Adalet ve etik kavramından uzak kişi ve kulüpler, talimattaki bu boşluk sayesinde iştahlanıyor. Halbuki TFF Ana Statüsü’nün amaçlar bölümündeki temel tanımlar dürüstlük ve sportmenlik ilkeleri, takımların menfaatlerini korumak, istismara yol açabilecek yöntem ve uygulamaların önlenmesini kurullar sayesinde sağlamak şeklinde.

PEKi NEREDE BU DÜSTURLAR?

Futbolun ruhuna, adil oyun kavramına, federasyonun belirlediği talimatlara aykırı davranarak haksız, sportmenlik dışı ve evrakla yanıltmanın karşılığı olarak Sivas Bld. kulübü, Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım’da F.Bahçe ile oynayacak, Türkiye onları açık kanalda izleyecek, bir sürpriz yapmaları durumunda günlerce onları konuşacak, mükemmel bir tanıtım organizasyonuna sahip olacak. Yayın, İddaa ve reklam gelirleri de cabası!

SAYIN BAŞKAN NİHAT ÖZDEMiR...

Türk futbolunun en sorunlu döneminde koltuğa oturdunuz ve dertler gani. Major sorunlarla uğraşıyorsunuz. Sivas Bld. sadece basit bir örnek. Futbolun etik kanadında ve ceza defterlerinde çok gerilerdeyiz. Bu çıtayı yukarılara taşımanın ilk adımını atmak ve adil oyun olgusundan uzak fırsatçılara ağır cezalar getirmek elinizde. Bu güzel oyunun ruhuna aykırı her suistimale karşı durmaya hazır mısınız? Size de izninizle sorayım. Bunca yıllık spor yöneticisi olarak, F.Bahçe’nin rakibi kim olmalı?

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...