Fenerbahçe'nin rakibi Kerem'li Benfica!

Devler Ligi’nde F.Bahçe’nin play off’taki rakibi Benfica oldu. Portekiz ekibi ilk maçta 2-0 yendiği Nice’i evinde de aynı skorla devirdi. Benfica’da Kerem Aktürkoğlu, 84’te oyuna girdi. Kerem, F. Bahçe’ye transfer olsa bile statü gereği Benfica’ya karşı forma giyemeyecek.Diğer sonuçlar: Karabağ-Shkendija: 5-1. Kopenhag-Malmö: 5-0, V.Plzen-Rangers: 2-1, Pafos-D.Kiev: 2-0, Club Brugge-Salzburg: 3-2, Ferencvaros-Ludogorets: 3-0, S.Bratislava-Kairat: 4-4 (pen), Kızılyıldız-L. Poznan: 1-1. (Sarılar tur atladı)