Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor! İşte muhtemel 11'ler, dikkat çeken istatistikler ve Misli'ye özel 'Şampiyon Oran'lar...

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Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Kayserispor ise 12 puanla 15. sırada.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Jose Mourinho'nun ekibinde Kayserispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını yeni atlatan Cengiz Ünder ile hafif ağrıları olan ve riske edilmeyen Saint-Maximin Kayseri'ye götürülmedi.

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LİGDE 47. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 47. kez mücadele edecek. Geride kalan 46 maçta sarı-lacivertliler 29 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 101, Kayserispor 48 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Fenerbahçe 4-3 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 20 Aralık 2023'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 4-3'lük müsabaka da en gollü karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 25 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakip filelere 16 gol gönderdi.

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LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon savunmasıyla da ön planda. Kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yalnızca 4 maçta gole engel olamadı. 11 karşılaşmanın tamamında kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 7 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler 27 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol yedi ve ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

DZEKO VE TADIC TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcü oyuncusu. Son 2 lig maçında yedek soyunan Dzeko, 8'i ilk 11 olmak üzere tüm maçlarda görev aldı. 38 yaşındaki forvet 7 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, gol krallığı listesinde de 8 gollü Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Takımın kaptanlarından Dusan Tadic ise 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Ligde 10'u ilk 11'de olmak üzere tüm maçlarda sahada olan Tadic, Dzeko ile birlikte alınan galibiyetlerde ön plana çıktı.

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MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Bilal Ceylan, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Baran Ali, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En Nesyri

Kayserispor – Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynan son 5 maçın hepsini Fenerbahçe kazandı.

- İki ekip arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4’ü “2.5 Üst” bitti.

- Kayserispor’un Fenerbahçe’yi ağırladığı son 4 maçın 3’ünde karşılıklı goller atıldı.

- Fenerbahçe’nin son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

- Fenerbahçe, Süper Lig’de çıktığı son 25 deplasman maçını kaybetmedi.

- Kayserispor, bu sezon evinde oynadığı 5 Süper Lig maçını da kazanamadı.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %70’i Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Fenerbahçe galibiyetine 1.36; beraberliğe 4.39; Kayserispor galibiyetine ise 6.17 oran veriliyor.