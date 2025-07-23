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Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’da transfer skandalı! Otel kapısından döndü

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#Feyenoord Transfer Skandalı#David Hancko#Al Nassr
Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’da transfer skandalı Otel kapısından döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 19:04

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki rakibi Feyenoord’da David Hancko, Suudi kulübü Al Nassr’a transfer olmuştu ancak Hancko, anlaşmanın ardından skandal bir olayla karşı karşıya kaldı.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Feyenoord’da forma giyen Slovak stoper David Hancko’nun, Al Nassr’a transferi büyük bir krize dönüştü. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisiyle her konuda anlaşan Hancko, takımın Avusturya’daki kampına katılmak üzere yola çıktı ancak büyük bir şok yaşadı.

Oyuncuyu havaalanında hiçbir kulüp yetkilisi karşılamadı. Bu gelişmenin ardından, otelin yolunu tutan Hancko, Al Nassr’ın kamp yaptığı tesise de alınmadı. Slovak futbolcunun otelin kapısından döndüğü ve kendisine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’da transfer skandalı Otel kapısından döndü

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Yaşananların ardından transferin iptal edildiği kaydedilirken, oyuncunun yeni durağı belli oldu. Atletico Madrid, transferi resmen açıkladı. 

Al Nassr cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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#Feyenoord Transfer Skandalı#David Hancko#Al Nassr

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