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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'da Paixao, Marsilya'ya transfer oldu!

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#Transfer#Feyenoord#Fenerbahçe
Fenerbahçenin rakibi Feyenoordda Paixao, Marsilyaya transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 21:19

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'da Paixao, Marsilya'ya transfer oldu.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord'da Brezilyalı sol kanat oyuncusu Igor Paixao, Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

Kulübün açıklamasında, "Feyenoord, Igor Paixao'nun transferi için Olimpik Marsilya ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun Feyenoord ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi vardı, ancak hemen Rotterdam'dan ayrılıp Fransa'nın güneyindeki bu sahil şehrine, Ligue 1'de oynamak için gidecek." denildi.

Paixao, Feyenoord formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 18 gol kaydetti.

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#Transfer#Feyenoord#Fenerbahçe

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