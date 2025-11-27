Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaroş'a dikkat! Hücumda tehlikeli, savunmada zayıf

Haberin Devamı

Macaristan ekibi Ferencvaroş hücum konusunda çeşitliliği olan bir takım.

Gözden Kaçmasın Haydi Fenerbahçe ilk 8 aşkına! Haberi görüntüle

Maç içinde tempoyu iyi ayarlıyorlar ve kanatları çok etkin kullanıyorlar. Geçişlerde ise kurdukları üçgenlerle hızla rakip kaleye gitmeyi tercih ediyorlar. Kendi sahaları ve seyircileri önünde daha baskılı oynuyorlar. Ancak rakip sahada daha zayıf olmalarına rağmen bu sezon Avrupa Ligi’nde aldıkları 3 galibiyetin 2’sinin deplasmanda olması dikkat çekici.

Rakibe geniş alan bırakıyorlar

Elbette bu kadar yüksek tempolu ve ofansif futbol riskleri de beraberinde getiriyor. Rakiplere geniş alan bırakıyorlar ve savunma hattı bu anlamda problemli. Defansif organizasyonları hala güven vermiyor ve bu bölgedeki oyuncuların en çok eleştirildiği nokta iletişim. Birbirleriyle iletişimi doğru kuramıyorlar ve bu da beraberinde savunma zaafiyetlerini getiriyor. F.Bahçe oyunun temposunu doğru ayarlayıp kontrolü elinde tuttuğu sürece rakibini daha fazla hataya zorlayabilir.

Haberin Devamı

Barnabas Varga’ya dikkat edilmeli

Macar rakibi karşısında iç sahada oynayacak olması da Fenerbahçe’nin önemli bir avantajı. Ferencvaroş’un en önemli ismi kuşkusuz 31 yaşındaki golcüsü Varga’dan başkası değil.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 gol, 3 asist katkısı yapan Varga, bitircilik ve pozisyon üretme konusunda son derece kritik bir öneme sahip. Takımın bir diğer önemli ismi de Gruber. Şans bulduğu tüm maçlarda etkili olan 21 yaşındaki Gruber takıma şu ana kadar 7 gol, 4 asistlik katkı verdi.