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Fenerbahçe'nin rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos!

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#Fenerbahçe#Panathinaikos#Euroleague
Fenerbahçenin rakibi Ergin Atamanlı Panathinaikos
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

Fenerbahçe, Euroleague'in 5. haftasında Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 5. haftasında bugün Panathinaikos’u konuk edecek. Ülker Spor Salonu’nda oynanacak maç, saat 20.45’te başlayacak.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan sarı lacivertliler, ligde 5. sırada. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in forma giydiği Panathinaikos ise 2’şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta girdi.

Fenerbahçe’de, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Scottie Wilbekin’in yanı sıra Sertaç forma giyemeyecek.

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#Fenerbahçe#Panathinaikos#Euroleague

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