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Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'e ilk mağlubiyetini tattırdı

#Bayern Münih#Eintracht Frankfurt#Bundesliga
Fenerbahçenin rakibi Eintracht Frankfurt, Bayern Münihe ilk mağlubiyetini tattırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi.

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Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt'u Allianz Arena'da ağırladı.

Ev sahibi ekip, 29. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Eintracht Frankfurt bu gole 32. dakikada Martin Hinteregger ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Eintracht Frankfurt, 83. dakikada Filip Kostic ile bulduğu golle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bayern Münih, 16 puanda kaldı. Bu sezon ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise puanını 8’e çıkardı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Union Berlin, deplasmanda Mainz 05'i 2-1 yendi.

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#Bayern Münih#Eintracht Frankfurt#Bundesliga