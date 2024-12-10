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Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao 11 maçtır kaybetmiyor! Bu isimlere dikkat edilmeli

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#Fenerbahçe#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi
Fenerbahçe’nin rakibi Athletic Bilbao 11 maçtır kaybetmiyor Bu isimlere dikkat edilmeli
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarın konuk edeceği İspanyol ekibi 11 maçtır kaybetmiyor. Bask temsilcisi bu seride son 5’i üst üste olmak üzere 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 10 yıl sonra Real Madrid’i deviren Athletic Bilbao Avrupa’a da 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puanla 2. sırada.

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F.Bahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarın sahasında konuk edeceği Athletic Bilbao müthiş bir performansla İstanbul’a geliyor. La Liga ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 11 maçta hiç yenilmeyen Bask ekibi 8 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı. İspanyol ekibi son bir haftada Vallecano, Real Madrid ve Villarreal’i yenmeyi başardı. Teknik direktör Ernesto Valverde yönetiminde yaklaşık 10 yıl sonra Real Madrid karşısında kazanan Athletic ligde 4, Avrupa Ligi’nde ise 13 puanla 2. sırada yer alıyor.

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WiLLiAMS’LARA DiKKAT

Athletic Bilbao’da kuşkusuz geçen sezonun en flaş isimlerinden biri olan Nico Williams bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. İspanya Milli Takımı’nın da vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Nico bu sezon 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Ağabeyi Inaki ise 6 gol, 4 asistle Bilbao’nun hücumdaki en önemli kozu olmaya devam ediyor. Takımın 24 yaşındaki 10 numarası Oihan Sancet de 8 gollük performansıyla Bask ekibinin bu sezon öne çıkan bir diğer oyuncusu.

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ROTASYONU iYi KULLANIYOR

Teknik direktör Valverde, kadro derinliğinden son derece iyi yararlanıyor. Yüksek yoğunluklu bir oyun isteyen Valverde yaptığı farklı kadro tercihleriyle elindeki oyuncu grubundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Kaleciler konusunda bile her iki isimden en iyi verimi almaya çalışan Valverde özellikle savunma konusunda ve kalelerini gole kapatma konusunda Avrupa’nın en iyilerinden olduklarını savunuyor.

 

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#Fenerbahçe#Athletic Bilbao#Avrupa Ligi

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