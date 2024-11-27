Fenerbahçe'nin Prag kadrosunda yalnızca 18 oyuncu var! Eksikler...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kafilesi açıklandı. Listede yalnızca 18 oyuncunun olması dikkat çekti.
Mide enfeksiyonu geçiren veson idmana çıkmayan Sofyan Amrabat, takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü, gribal enfeksiyon sebebiyle idmanın bir kısmında takımdan ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Becao ve Oosterwolde kadroda yer almadı.
Kostic, Levent, Bartuğ, Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Prag kafilesi şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.