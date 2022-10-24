Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo durdurulamıyor

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Fenerbahçe’de Jorge Jesus ile performansı yükselen oyuncuların başında Miguel Crespo geliyor. Vavacars Karagümrük karşısında 11.9 km, Ankaragücü maçında 13.2 km koşan Portekizli futbolcu, Medipol Başakşehir müsabakasında 12.6 km ile takımın en çok mesafe kat eden ismi oldu. Koşu performansının yanı sıra son 2 maçta en çok mücadele kazanan (9, 14) ve rakiplerin durdurmak için en çok faul yaptığı (3, 8) futbolcu da Crespo oldu.

TARAFTARLARI DA ATEŞLEDi

Görev aldığı tüm maçlarda sahada basmadık yer bırakmayan Miguel Crespo, Başakşehir önünde de orta sahayı domine ettiği gibi taraftarları da elleriyle ‘Canlanın’ işareti ile ateşleyip, gol için baskı ve destek çağrısı yaptı.

Miguel Crespo’NUN MEDiPOL BAŞAKŞEHiR MAÇINDAKi iSTATiSTiKLERi

Topla buluşma: 73

Pas isabeti: %80

Kazandığı ikili mücadele: 14

Sahipsiz top kazanma: 6

Şut pası: 3

RCS topla buluşma: 3

Çalım: 2

Top kapma: 2