Fenerbahçe'nin planlarını İtalya'dan gelen haber altüst etti: Diego Carlos'un akıbeti belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 00:21

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklentilerin altında kalınca Çizme’ye kiraladığı Diego Carlos için İtalya’dan flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklentilerin uzağında kalan Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un geleceğiyle ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI STOPERİYDİ

Fenerbahçe, Ocak 2025 transfer tescil döneminde gövde gösterisi yaparak Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.4 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Kulüp tarihinin en pahalı stoperi unvanını eline geçiren tecrübeli savunmacı, istikrarı yakalayamayınca Eylül 2025'te Çizme ekiplerinden Como'ya kiralanmıştı.

COMO'DA KALMAYACAK

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos’un İtalya macerası kısa sürüyor. Çizme temsilcisinde kalıcı olmayacağı belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’ye geri döneceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile Como arasında yapılan kontratta satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Ancak İtalyan ekibinde düzenli olarak ilk 11'de şans bulan ve takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasında pay sahibi olan deneyimli stoperin, normal şartlarda İtalya'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Yaşanan son gelişme, sürpriz olarak adlandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Çizme'de istikrarlı bir görüntü çizen Diego Carlos, Como formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euroya gerileyen Sambacı’nın, sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

 

