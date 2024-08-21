Fenerbahçe'nin planını İngiliz basını duyurdu: Raheem Sterling! Transferde Jose Mourinho kozu...

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Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Lig'de de sezona 2 haftada topladığı 4 puanla başlamıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer planlamasını yürüten Fenerbahçe'de en büyük soru işaretlerinden biri ise Ferdi Kadıoğlu...

Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olacağı yönünde çıkan iddiaların ardından sarı - lacivertlilerin önceliği sol bek ve orta saha takviyesine verdiği öğrenilmişti.

Ancak İngiliz basınından Fenerbahçe'yle ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı.

RAHEEM STERLING İDDİASI

Daily Mirror'ın haberine göre Fenerbahçe, daha önce de gündemine gelen Raheem Sterling için harekete geçti.

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın gözüne giremediği belirtilirken, o bölgede çok fazla alternatifi bulunması nedeniyle Sterling'in satış listesine konduğu ifade edildi.

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KİRALIK AYRILMAYA SICAK

Sezonun ilk haftasında oynanan Manchester City maçının kadrosuna dahil edilmeyen İngiliz yıldızın önceliğinin Chelsea olduğu ancak yeniden milli takımda oynama isteğinin olmasından dolayı kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Haberin devamında Fenerbahçe, Juventus ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün deneyimli futbolcu için devreye girdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN KOZU...

Juventus'un avantajlı olarak gösterildiği haberde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu ve Sterling'in ilk 11'de daha fazla forma şansı bulma ihtimalinin sarı - lacivertlileri de ciddi bir aday olarak öne çıkardığı yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 43 resmi maça çıkan Sterling, 10 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.