Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar! 'Tartışmasız, net'

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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la rahat geçen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral kazandı.

FENERBAHÇE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Samsun'da 2 sezon sonra galibiyete uzanırken, Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren oynadığı 4 lig maçında 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Kanarya, rakibine karşı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte 7'si lig, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 5 galibiyet alırken, 4 maç berabere sonuçlandı. 2026 yılında yapılan 3 maçta da kazanan Fenerbahçe oldu.

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KARARLARI TARTIŞILDI

Samsunspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar yorumcular ve sosyal medya tarafından çok tartışıldı.

Eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, mücadelede çalınan düdükleri yorumladılar.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON!

Bülent Yıldırım: Burada çok net şekilde defans oyuncusu kayarak risk alıyor. Tabanıyla geliyor. Vedat'a da teması gerçekleşiyor. Sonuçları düşünmeden yapılan kontrolsüz bir hareket. Net penaltı tartışmasız sarı kart.

Aleks Taşçıoğlu: Kesinlikle sonuçları düşünülmeden yapılan bir hareket. Top Vedat'ın kontrolünde. Ve top oyun alanı içerisindeyken, oyuncunun sağ ayağı biraz daha gergin olsa belki farklı şeyler bile konuşabilirdik. Kontrolsüz bir hareket var. Penaltı ve sarı kart.

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Deniz Çoban: Bu kramponun vidasının rakibin dizine böyle yüksekte gelmesi bunun kontrolsüz bir hareket olduğunu net şekilde gösteriyor. Sahada hakem buna penaltı verse VAR'ı da kimse sorgulamaz. Penaltı kararı en doğrusu olurdu.