×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar! 'Tartışmasız, net'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Samsunspor-Fenerbahçe Maçı#Fenerbahçe Penaltı Pozisyonu
Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 08:39

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası eski hakemler, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la rahat geçen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral kazandı.

Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net

FENERBAHÇE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Samsun'da 2 sezon sonra galibiyete uzanırken, Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren oynadığı 4 lig maçında 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net

Kanarya, rakibine karşı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte 7'si lig, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 5 galibiyet alırken, 4 maç berabere sonuçlandı. 2026 yılında yapılan 3 maçta da kazanan Fenerbahçe oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net

KARARLARI TARTIŞILDI

Samsunspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol'un verdiği kararlar yorumcular ve sosyal medya tarafından çok tartışıldı.

Gözden KaçmasınSamsunspor-Fenerbahçe maçını yazdılar: Şampiyonlar Ligi için hayal kurduruyorSamsunspor-Fenerbahçe maçını yazdılar: Şampiyonlar Ligi için hayal kurduruyor!Haberi görüntüle

Eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, mücadelede çalınan düdükleri yorumladılar.

Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON!

Bülent Yıldırım: Burada çok net şekilde defans oyuncusu kayarak risk alıyor. Tabanıyla geliyor. Vedat'a da teması gerçekleşiyor. Sonuçları düşünmeden yapılan kontrolsüz bir hareket. Net penaltı tartışmasız sarı kart.

Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net

Aleks Taşçıoğlu: Kesinlikle sonuçları düşünülmeden yapılan bir hareket. Top Vedat'ın kontrolünde. Ve top oyun alanı içerisindeyken, oyuncunun sağ ayağı biraz daha gergin olsa belki farklı şeyler bile konuşabilirdik. Kontrolsüz bir hareket var. Penaltı ve sarı kart.

Haberin Devamı

Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyonu yorumladılar Tartışmasız, net

Deniz Çoban: Bu kramponun vidasının rakibin dizine böyle yüksekte gelmesi bunun kontrolsüz bir hareket olduğunu net şekilde gösteriyor. Sahada hakem buna penaltı verse VAR'ı da kimse sorgulamaz. Penaltı kararı en doğrusu olurdu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samsunspor-Fenerbahçe Maçı#Fenerbahçe Penaltı Pozisyonu

BAKMADAN GEÇME!