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Fenerbahçe'nin olay Rashord transferi Barcelona'da yankı buldu! Raphinha, Mourinho'nun almasını istiyor

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#Fenerbahçe#Rashford#Transfer
Fenerbahçenin olay Rashord transferi Barcelonada yankı buldu Raphinha, Mourinhonun almasını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 12:35

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak isterken, iddalardan biri de Manchester United forması giyen Marcus Rashford'dı. Fenerbahçe'nin Rashford transferi, Barcelona için kritik durumda.

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Transfere hız veren Fenerbahçe'nin gündemine Marcus Rashford'ı aldığı iddia edildi. İngiliz futbolcu için Barcelona da masada.

Fenerbahçenin olay Rashord transferi Barcelonada yankı buldu Raphinha, Mourinhonun almasını istiyor

E-noticies'te yer alan habere göre, Barcelona, Raphinha ve Yamal'ı rotasyona sokabilecek bir futbolcu arıyor.

Daha önce Milan'dan Leao, Liverpool'dan Luis Diaz ve Athletic Bilbao'dan Nico Williams'a ilgisi bulunan Barcelona, bu transferlerde mutlu sona ulaşamadı.

Fenerbahçenin olay Rashord transferi Barcelonada yankı buldu Raphinha, Mourinhonun almasını istiyor

İspanyol ekibinin son gözdesinin ise Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford olduğunu belirtildi.

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Raphinha'nın ise kendisine rakip olabilecek Marcus Rashford'ın transferine çok sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe'nin bu transfer yarışından galip çıkmasını umduğu aktarıldı.

Fenerbahçenin olay Rashord transferi Barcelonada yankı buldu Raphinha, Mourinhonun almasını istiyor

Haberde Fenerbahçe'nin Rashford'ın çıkış ücreti olan 40 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ve hafta sonu görüşme olacağı aktarıldı.

 

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#Fenerbahçe#Rashford#Transfer

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