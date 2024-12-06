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Fenerbahçe'nin ocaktaki ilk transferi diyerek duyurdular! Jose Mourinho devrede...

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#TRANSFER
Fenerbahçenin ocaktaki ilk transferi diyerek duyurdular Jose Mourinho devrede...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 18:36

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı - lacivertlilerin gündemindeki yıldızı İtalyan basını duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş karşısına çıkacak.

Dolmabahçe'de oynanacak olan dev derbi için hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarına da start verdi.

İtalya Ligi Serie A'da zor zamanlar geçiren Genoa, topladığı 14 puanla 14. basamakta yer alıyor.

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'VASQUEZ'İ ELDE TUTMAKTA ZORLANACAK'

İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre oyuncuları birçok Avrupa kulübünün radarında yer alan Genoa, savunma oyuncusu Johan Vazquez'i elinde tutmakta zorluk çekecek.

MOURINHO DA DEVREDE

Haberin devamında daha önce Roma'da görev yapmış olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Meksikalı futbolcunun devre arasında takıma katılması için çaba harcayacağı kaydedildi.

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Fenerbahçenin ocaktaki ilk transferi diyerek duyurdular Jose Mourinho devrede...

OOSTERWOLDE YERİNE...

Mourinho'nun Vasquez'i çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerine düşündüğü, oyuncunun hem stoper hem de sol bek olarak görev yapabilmesi nedeniyle Mourinho'nun hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE YALNIZ DEĞİL

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Genoa ile masaya oturacağı ancak 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Stuttgart ve Augsburg'un da devrede olduğu ifade edildi.

Bu sezon Genoa formasıyla 15 resmi maça çıkan Vasquez, 1213 dakika süre aldı. Vasquez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak öne çıkıyor.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#TRANSFER

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