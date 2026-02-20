Fenerbahçe'nin Nottingham yenilgisi sonrası sert eleştiri! 'Bu maç hocaya yazar! Kalp sökülünce beyin durdu'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Nottingham Forest’ı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer düdük çaldı.

İLK YARI 2 FARKLI BİTTİ

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde konuk Nottingham Forest, topa daha çok sahip olurken Fenerbahçe kalesinde etkili pozisyonlar da buldu. İngiliz ekibi, 21’inci dakikada öne geçti. Anderson’un pasıyla topla buluşan Murillo, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Golün ardından da etkili oyununu sürdüren İngilizler, 43’üncü dakikada farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanattan kazanılan kornerde Anderson ortasını yaptı. Ön direkte Gibbs-White’ın arkaya aşırttığı topu Jesus yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Nottingham Forest’ın 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

F.BAHÇE'YE KADIKÖY'DE SOĞUK DUŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya hamleler yaparak başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür’ü oyundan alan Tedesco, Nene ve Levent Mercan’ı sahaya sürdü. İkinci yarının başında konuk ekip bir gol daha buldu. Hutchinson’un pasıyla savunma arkasına sarkan Jesus, penaltı noktası yakınındaki Gibbs-White’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda Ederson’un bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu.

MAĞLUBİYETİ HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, Fenerbahçe'nin'nin Kadıköy'de Nottingham Forest’a yenildiği maçı köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - 'KALP İSMAİL' SÖKÜLÜNCE 'BEYİN ASENSİO' DA DURDU

Nottingham Forest kötü yönetilen bir kulüp. Ama iyi bir futbol takımı. Nobran patron Marinakis, 26’ncı haftada dördüncü teknik direktöre imza attırarak 33 yıllık Premier Lig rekorunu kırdı.

Elbette utanç verici bir rekor bu. Ancak şunu da unutmamak lazım: Nottingham Forest, 600 milyon Euro’luk kaliteli bir ekip. Ve bu sezon Avrupa Ligi’nde yarışan en değerli takım. OPTA verilerine göre bu sezon Avrupa Ligi’ndeki 36 takım içinde en fazla gol beklentisi yaratan (17,6), kalesinde en düşük beklenti oluşan (5,3), en az şut çektiren (56) ve en çok net pozisyon üreten (28) takım Nottingham Forest.

Dün sekiz numara rolünde oynayan Elliott Anderson’ın sezon sonu 100 milyona hangi büyüğe gideceği tahmini yapılıyor her gün İngiliz gazetelerinde. Kaptan Gibbs-White’ın da 70 milyonluk Tottenham imzası son anda bozulmuştu birkaç ay önce. Böyle bir orta sahaya karşı oynamak çok kolay değil.

ASENSIO TOPLA İLK KEZ 13. DAKİKADA BULUŞTU

Böyle kaliteli bir orta sahayla karşılaşıyorsanız, siz de en doğru oyuncular ve en uygun dizilişle oluşturmalısınız merkezinizi. Hafta sonu derbide kurduğu karo orta saha modeli sebebiyle çok övdüğümüz Domenico Tedesco, maalesef dün sezonun en önemli maçında anlamsız bir deneme yaptı. Hem diziliş, hem de personel değişikliğiyle düşürdü takımının momentumunu. Kariyerinde toplam sadece 39 profesyonel maç olan, son bir aya kadar 150 bin nüfuslu Angers’den dışarı çıkmamış Sidiki Cherif’i koydu en uca. Trabzon maçının yıldızı İsmail’i kenarda oturttu, Asensio’yu sağa hapsetti ve tüm ayarları bozuldu temsilcimizin sahada.

Sağ çizgiye hapsolan Asensio dün ilk kez 13’üncü dakikada topa dokundu. Dakikalar 30’u gösterdiğinde topla sadece 5 kez buluşmuştu ve hepsi kendi sahasındaydı. ‘Kalp İsmail’ yerinden sökülünce, ‘Beyin Asensio’ da durdu dün maalesef. Tedesco 61’deki Talisca/İsmail değişikliğiyle doğru orta saha modeline döndü ancak skor çoktan 0-3 olmuş ve havlu atılmıştı artık. Bir Premier Lig takımına karşı orta sahayı kaybederseniz, maçı kaybedersiniz. Dünkü maçın da en kısa özeti bu maalesef.

MEHMET AYAN - İSMAİL YÜKSEK'İ KURBAN ETMEK

İlk beş dakikada topla oynama oranı 85-15 lehine olan, 2 korner kullanan rakibi karşısında F.Bahçe, 8’de Semedo’nun sakatlığı nedeniyle nefes alabildi.

Forest stoperi Murillo, Asensio’dan kazandığı topu Guendouzi ve Kante’den sökerek sürüyor ve şutla golü buluyor. Solbek Neco, 29’da benzer süratle 30 metre kadar sürdüğü topu önde Odoi ile buluşturup pozisyon hazırlıyor. Bunlar, F.Bahçe’nin fizik olarak ezildiği ilk yarıdan iki pozisyon anlatımı.

HEDEFLERİ OOSTERWOLDE İDİ

Sangare başta olmak üzere fiziken uçan bir Forest gördük. Hedef olarak Oosterwolde’yi seçmişler ki hep ona baskı yaptılar. Skriniar da 26’da sakatlanınca Çağlar ile daha geçirgen oldu savunmamız. Guendouzi’nin çabası süpürmeye yetmedi arkadaşlarının çaresizliğini. Hücumda yoka yakındı temsilcimiz. 4. teknik direktörüyle sahaya çıkan Forest oyununun skora yansıması insaflıydı. Birbirlerine yakın oynayan, kanatlara açılırken, beklere olanak tanıyan; merkezin şut ve dripling tehdidini elden bırakmadığı ilk yarı için 2-0 şansımızdı. İkinci yarıya az da olsa hareketli başlasak da 50’deki Gibbs golü direnci yok etti. Sonrası hazırlık maçı kıvamında türlü çeşitli hayal kırıklıklarıyla dolu geçti.

BU MAÇ HOCAYA YAZAR

Tedesco'nun İsmail dışında Trabzon maçındaki 10 oyuncu ile maça başlamasını, İsmail’e ve dolayısıyla Süper Lig şampiyonluğuna verdiği önem olarak anlıyorum. Yoksa İsmail kesilecek oyuncu değil. Hele de 3. maçında halen takıma adapte görünemeyen Kante’ye tercih edilecek adam hiç değil. Bu kritik maçta Cherif’i en önde başlatmak da ayrıca soru işaretiydi. Skriniar’ın sakatlığı büyük handikap... Rakibin gücüne reaksiyon gösterememek acizlik... Tribünün oyundan kopması sıkıntı... Daha büyük fark olmaması şans... Hepsi ve daha fazlası olabilir... Ancak bu maç enikonu hocaya yazar. Trabzon’da harikalar yaratan İsmail’i dışarıda bırakırsa, sonuçlarla birlikte, devre arasındaki santrfor tercihleri de sorgulanır.