Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında dün akşam İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada pek varlık gösteremedi ve sahadan 3-0'lık net bir yenilgiyle ayrılarak turu oldukça zora soktu.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 bile olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BASINI NOTTINGHAM'IN PERFORMANSINI KONUŞUYOR

Nottingham'ın İstanbul'da galibiyet, İngiltere spor basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Fenerbahçe'nin evinde aldığı ağır yenilginin Ada basınındaki yansımaları…

THE GUARDIAN: "VITOR PEREAIRA YÖNETİMİNDEKİ NOTTINGHAM, FENERBAHÇE'Yİ DOMINE EDEREK MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Haberin Devamı

"Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, İstanbul'da kendilerini destekleyen 1200 taraftarla birlikte unutulmaz bir akşam yaşadı.

Pereira, takımla yaptığı sadece 3 antrenman sonrasında Forest'ın başında çıktığı ilk maçta, Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda 3-0 gibi etkileyici bir galibiyete imza attı.

Maç bittiğinde Nottinham Forest taraftarları, "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" ve "Nerede o ünlü 'cehennem' atmosferiniz?" tezahüratlarını yaparak her anın tadını çıkardı."

DAILY MAIL: "VITOR PEREIRA, FENERBAHÇE'Yİ DARMADAĞIN ETTİ!"

"Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'dan mükemmel başlangıç. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'yi darmadağın ederek yıldız oyuncuları (önceki teknik direktör) Sean Dyche'ın prangalarından kurtardı ve kaotik geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu artırdı.

Eğer Nottingham küme düşme tehlikesi hissettiği bir sezonda, Avrupa Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazanırsa kendisine yakışır bir sezon kapanışı olacak.

Hem saha içinde hem de saha dışında darmadağınık bir görüntü sergileyen Forest, dün gece İstanbul'da unutulmaz bir performans sergiledi. Pereira'nın ilk kez yedek kulübesinde yer aldığı maçta Forest, pahalı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'yi darmadağın ederek Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma yolunda büyük bir adım attı."

Haberin Devamı

THE TELEGRAPH: "FENERBAHÇE TARAFTARI ÖNÜNDE DAHA AĞIR BİR YENİLGİDEN KURTULDUĞU İÇİN ŞANSLI!"

"Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda 4. teknik direktörünü göreve getirme hamlesi o kadar çılgınca değil.

Forest'ın 4.0 modeli, yeni teknik direktör Vítor Pereira'nın rüya gibi bir başlangıç ​​yapmasının ardından, oyuncularının önceki Portekizli teknik direktör (Nuno Espirito Santo) yönetimindeki geçen sezonki canlılığı ve kimliğini yeniden hatırlamasıyla, Avrupa Ligi son 16 turuna doğru ilerliyor.

Haberin Devamı

Bu noktaya geri dönmek için 30 yıl beklediler ve İstanbul'da Avrupa'da tecrübeli veteranlar gibi bir özgüvenle oynadılar. Forest, Pereira'nın gelişiyle açıkça özgürleşti. Fenerbahçe bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde yenilgisiz olabilir, ancak kendi taraftarlarının önünde daha ağır bir yenilgiden kurtulduğu için şanslıydı."

SKY SPORTS: "PEREIRA'DAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ"

"Vitor Pereira, Nottingham Forest'taki görevine mükemmel bir başlangıç ​​yaptı ve takımı, Avrupa Ligi son 16 play-off'unun ilk ayağında Fenerbahçe'ye karşı rahat bir 3-0'lık galibiyet elde etti.

Göreve başlayalı sadece dört gün olmasına rağmen Pereira, Forest'ın üç maçlık galibiyet hasretini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi.

Haberin Devamı

Avrupa'da gol yemeden maç kazanmak, İstanbul'daki düşmanca karşılamaya rağmen yılmamak, City Ground'daki yeni yönetim için etkileyici bir başlangıç ​​oldu. Ancak Pereira'nın takımı şimdi Pazar günü oynayacağı Liverpool maçından önce hızlı bir şekilde yenilenmek zorunda."

INDEPENDENT: "PEREIRA YÖNETİMİNDEKİ FOREST, RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

"Nottingham Forest, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sansasyonel bir başlangıç ​​yaparak, Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe deplasmanında 3-0'lık ezici bir galibiyet elde etti.

İstanbul'daki bu etkileyici galibiyet, Premier Lig ekibini son 16'ya kalma yarışında sağlam bir konuma getirirken, çalkantılı bir sezonda Forest'ın dördüncü teknik direktörü olan Pereira için de rüya gibi bir başlangıç ​​oldu.

Haberin Devamı

Daha önce Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştırarak Chobani Stadyumu'na aşina olan Portekizli teknik direktör, takımının maçın başındaki düşmanca atmosferi ustaca etkisiz hale getirmesini kenardan izledi."