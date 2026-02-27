Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı sonrası itiraf gibi yazı: Dzeko veya Valencia olsa tur gelebilirdi!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, üst üste pozisyonlardan faydalanamadığı ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle giren Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 68. dakikada Hudson-Odoi'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede Fenerbahçe gol bulamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçı evinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyete rağmen UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Hürriyet yazarları Mehmet Ayan ve Uğur Meleke, mücadeleyi değerlendirdi.

MEHMET AYAN: İSTANBUL'DAN ÇOK DAHA GÜZEL OYUN

Beklentilerin çok ötesinde olumlu bir ilk yarı... Cherif’in 2, Kerem’in 1 net gol pozisyonu kaçırdığı devrede 1-0 üstünlük bulduk.

Skor belki de oyun beklenmeyen cinstendi. Orijinal tek stoperle, ikisi de aynı kanatta oynayan orjinal 2 bekle çıkılan maçta, temsilcimiz dengeli ve savunmada açık vermeyen oyunuyla göz doldurdu. Rakip, Anderson ve Hutchinson ile Yiğit Efe/Nene kanadımızdan geldi durdu. Sağlam durduk geçit vermedik. Asensio’nun yerine oynayan Oğuz Aydın 3-4-1-2’deki pozisyonunun hakkını verdi ve hızlı çıkışlarla Kerem ile Cherif’e destek oldu. İsmail Yüksek yine harika, Kante toparlanmış göründü merkezde. Topu rakibe verme saçmalığına bulaşmadan, oyunundan taviz vermeyerek ve en önemlisi İstanbul’daki fizik kalite ezilmesini hiç yaşamadan gittik soyunma odasına...

TEDESCO ARIZAYI TESPİT ETTİ

İkinci yarıya 4 oyuncu değişikliği ile başlayan Pereira, işin ciddiyetinin farkındaydı. Tedesco da arızayı tespit etmiş, sakatlığı da bulunan Nene’nin yerine Semedo ile sağ kanadı kuvvetlendirmişti. 48’de Kerem ile bulduğumuz penaltı golüyle umutlarımız yeşerse de panik yapmadan oyunu ele alan Forest, Odoi ile 68’de tura tutundu. Sonrası iki takım adına da maçın sağlıkla bitmesini beklemekle geçti. Ev sahibi için topa sahip olmak önemliydi; baskılı oyununu kısmen sürdürdüler. Boğamasalar da her an gole yakın oynadılar. Fenerbahçe tarafında ise Tedesco’nun neredeyse 20 dakika 2009 doğumlu bir altyapı oyuncusu Alaettin’e şans vermesi tarihe not olarak düşüldü. Kerem için iyi bir geceydi. İstanbul’a göre çok daha iyi oynayan Fenerbahçe lige dönüyor. Sakatlıklardan ötürü, dün akşamki kadar olmasa bile, kadro zaafı birkaç hafta sarı lacivertlilerin kâbusu olmayı sürdürecek. Kasımpaşa sonrası kaybedilecek yarım puan bile şampiyonluk yarışında geri kalmalarına neden olacaktır.

UĞUR MELEKE: DZEKO VEYA VALENCIA OLSA 45'TE TUR GELEBİLİRDİ

Nottingham Forest çok iyi futbolculara sahip, çok kötü yönetilen bir kulüp...

Geçtiğimiz hafta da değinmiştim, Gibbs-White ve Elliott Anderson 100’er milyon Euro’luk oyuncular. Bu Nottingham kadrosu, belki de Avrupa Ligi’nin en iyisi. Ancak bir Anadolu takımı başkanını aratmayacak kararlarıyla Marinakis, 600 milyon Euro’luk bir kadro kurup, 6 ayda dört teknik direktör değiştirecek kadar sabırsız ve nobran bir patron. Gönderdiği teknik adamların da ikisi gayet başarılıydı üstelik (Espirito Santo ve Sean Dyche).

Vitor Pereira bence elit bir teknik direktör değil. Ancak Dünya’nın en şanslı teknik adamlarından birisi. Porto’yu şampiyon yaptı, evet. Ama teslim aldığı Porto takımı zaten son şampiyondu. Olympiakos’u şampiyon yaptı, evet. Ancak teslim aldığı Olympiakos da son 4 yılın şampiyonuydu zaten! Pereira’nın tarihi şansı sürüyor: Sean Dyche’ın gayet iyi yönettiği, son dönemde ritim kazandırdığı Nottingham Forest takımının başına geçti bu kez de anahtar teslim! Şanslı Pereira, belli ki dün City Ground’da konuk ettiği Fenerbahçe’yi biraz küçümsemiş. Altı oyunculuk sert bir rotasyon yaptı. Gibbs-White’sız, Sangare’siz, Jesus’suz, Hudson-Odoi’siz ilk yarı 11’leri son derece sıradandı. 3-5-2 oynayan, sağda Oğuz-Nene ile süper bir asimetri yakalayan Fenerbahçe ilk 45 dakikanın tamamını domine etti. Kerem bir, Cherif iki net pozisyon kaçırdılar. Eğer dün ilk yarıda sahada bırakın üst seviye bir santrforu, bu yaşlarında Dzeko olsa, Valencia olsa, tur biletini 45 dakikada koyabilirdi Fenerbahçe cebe belki de.

CHERIF ÇIKTI ALAETTİN GİRDİ

Fenerbahçe 45’te 4 farkla gidebileceği soyunma odasına 1-0’la gidince, ikinci yarıda kadro darlığının bedelini ödedi maalesef. Vitor Pereira bir anda dört yıldızını birden soktu oyuna. İlk devrede ayakları birbirine dolanan takımının enerjisini tümüyle değiştirdi. Tedesco ise şaşkın Cherif’i oyundan alıp 2009’lu Alaettin’i sokabildi oyuna! Kulübeler arasında böyle bir fark olunca ikinci devreden farklı bir sonuç beklemek imkansızdı zaten.