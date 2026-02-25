Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu belli oldu!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın akşam deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Talisca, Ederson, Edson Alvarez, Skriniar ve Çağlar yer almadı. Cezalı olan Fred ve Oosterwolde de İngiltere'ye götürülmedi. UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.

Fenerbahçe'nin açıklanan kamp kadrosu şu şekilde:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.