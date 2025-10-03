Fenerbahçe'nin Nice galibiyeti sonrası Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na övgüler! 'Fenerbahçe'ye bugün geldi'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 3 puana ulaştı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'KEREM'İN MORALLİ GELMESİ HEPİMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ'

"Bu maç, final maçıydı. Finali kazandı Fenerbahçe, 3 puanı aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta Stuttgart ile oynayacaklar. Stuttgart'tan da 3 puan alırsa yolu açılır. Bugün Fenerbahçe'de gördüğüm olumlu detaylar; topun hızı ve şiddeti, yeri geldiğinde seti oynaması. Talisca'nın özellikle ilk 30 dakikadaki hareketliliği ve işin içinde olması ki yaptığı bir de asist var. Kerem Aktürkoğlu'nun iki gol atması Fenerbahçeli taraftarları çok memnun etti, beni de memnun etti. Çünkü ekim ayında milli maçlarımız var. Kerem'in moralli gelmesi hepimiz adına çok önemli."

'BUGÜN KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELDİ'

"Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imzası hayırlı, uğurlu olsun! Bugün geldi! Hareketliydi, koştu, defansa yardım etti ve Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem Aktürkoğlu yapan en büyük özelliklerde biri tabeladır. Ya asisttir ya da gol ve gollerdir. Bunu Benfica'da zaten geçen sene çok iyi yaptı. Fenerbahçe'ye geldikten sonra beklenilen performansı gösteremedi. Hem bireysel olarak kendi performans düşüklüğünden hem de yanındakilerle gerektiği şekilde uyumlu oynayamadığı için. Yanında oynayan profillerin farklılığından dolayı.

Ama bugün Talisca biraz Kerem'e yanaştı pas trafiği oldu, Asensio biraz Kerem'e yanaştı pas trafiği oldu, En-Nesyri biraz o tarafa geldi pas trafiği oldu. O yüzden Kerem'in düşük performansında etrafındaki oyuncu profillerinin de katkısı vardı. Bugün Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi, iki gol de attı. O üzerinde olan ağırlığı atar insan böyle bir durumda."

'FUTBOL SADECE KOŞMAKSA NENE HER MAÇ 11 OYNASIN'

"Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Eksikleri var mı? Var. Fenerbahçe'nin ikinci yarı ritmi düştü mü? Düştü. Ama ilk yarının büyük bölümündeki Fenerbahçe'nin oyununu beğendim. Şimdi diyebilirler 'Nice çok kötü.' Gerçekten ne konuştuysak Nice ile ilgili çıktı. Defanstan oyun kurması sıkıntı. Kalas dolu! Orta sahada bir tane oyuncu geldi, kimse yokken topu taca attı. Fenerbahçe belli başlı bölümlerde de baskıyı iyi yaptı. Bu arada futbol sadece koşmaksa Nene her maç 11 oynasın."

'MAÇIN OYUNCUSU BENCE İSMAİL'

"İsmail'de inşallah bir şey yoktur, oyundan çıktı. Helal olsun koçum! Yine muhteşem oynadı. Antalya maçının da en iyisiydi. Kerem 2 gol attı ama maçın oyuncusu bence İsmail."

"Alvarez'in bir an önce ilk 11'e monte edilmesi lazım. Sonradan oyuna girenler arasında en çok beğendiğim isimdi."

'EN-NESYRI TOPU AYAĞINA ALDIĞINDA BEN HEYECANLANMIYORUM'

"Alvarez iki oyuncuyla mücadele ederek karşı karşıya bıraktı. O mücadele için o topu daha iyi kontrol et be En-Nesyri! Açma o kadar ayağından. En-Nesyri topu ayağına aldığında ben heyecanlanmıyorum. Kenara inip top sürüyor ya... Yok! Bu özelliği yok! Sen gol atmadığın zaman sahanın içindeki performansın kimseyi memnun etmiyor zaten. O topu sürüp kaleciye vermezsin ya! Bir santrfor topu o kadar kötü sürmemeli. 2-2 olsa maç, stattan çıkamazsın."

"Bu Fred ile Tedesco kavga mı etti? Fred iyi değil tamam ama Kahveci 8 oynarken, Asensio 8 oynarken, Talisca 8 oynarken, Szymanski 8 oynarken 5. adam oldu orta sahada Fred. Bu hale neden gelindi, bir sıkıntı mı var? Performans yüzünden bu hale gelineceğini düşünmüyorum.

"Ederson… Senin ayağın iyiydi. Ne yaptın ayağını İngiltere'de mi bıraktın? İlk yarıda bir tane topu kısa düştü, Allah'tan değerlendiremediler. Bir tane de taca vurdu."