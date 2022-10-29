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Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşü sonrası Fransızlar hâlâ şokta! "Kendini sabote etti"

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#Fenerbahçe#Rennes#Avrupa Ligi
Fenerbahçenin müthiş geri dönüşü sonrası Fransızlar hâlâ şokta Kendini sabote etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

Fenerbahçe’nin 3-0 geriye düştüğü Rennes karşısında 3-3’ü yakalaması Avrupa medyasında geniş yer buldu. Fransız L’Euquipe gazetesi, Rennes’in 3-0’lık avantajı kullanamamasını rehavete bağlayıp, “Kendini sabote etti” dedi. Franceinfo, “İstanbul’da çılgın maç!” başlığını atarken, Eurosport, “İlk yarıda 3-0’ı bulan Rennes, son dakikalarda sahadan silindi” diye yazdı. Portekiz’den A Bola da, “Jesus, Fenerbahçe ile destansı bir geri dönüşe imza attı” ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 5. haftasında konuk ettiği Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3’lük beraberliği yakalaması dış dünyada da büyük yankı yarattı.

Fransız spor gazetesi L’Equipe, Rennes’in puan kaybını rehavete bağlarken, “Olağanüstü bir yarım saatlik oyunun ardından 3-0 öne geçen Rennes, daha sonra Fenerbahçe’ye teslim oldu. Rennes kendini sabote etti” yorumunu yaptı. Diğer medya kuruluşlarının karşılaşmayla ilgili yorumları şöyle:

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Fenerbahçenin müthiş geri dönüşü sonrası Fransızlar hâlâ şokta Kendini sabote etti

FRANSA

· RMC Sport: “Türkler Rennes karşısında inanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü.

· Maxifoot: “Rennes her şeyi berbat etti. Harika bir fırsatı kaçırdı. 3-0 öne geçtiği maçta kâbusu yaşadı.

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· Foot National: “Rennes, 3-0’ı yakaladı ancak facia gibi geçen ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.”

· Franceinfo: “İstanbul’da çılgın maç! 3-0’ı yakalayan Rennes, son anlarda gelen golle 3-3’e razı oldu.”

· Eurosport: Rennes’de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda Fenerbahçe karşısında 3-0’ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi.”

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PORTEKiZ

· A Bola: “Jorge Jesus, Fenerbahçe ile destansı bir geri dönüşe imza atarak grup liderliğinin hayalini kurmaya devam ediyor.”

· O Jogo: “Fenerbahçe, feci bir ilk yarım saatin ardından Rennes’e karşı sansasyonel bir geri dönüş yaptı.”

· Record, “Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si etkileyici bir geri dönüş yaparak Avrupa Ligi’ndeki ilk yenilgisini almaktan kurtuldu.”

iTALYA

· Tuttomercato: “Rennes büyük avantajı ziyan etti. 3-0 geriye düşen Fenerbahçe’nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3’e geldi.

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#Fenerbahçe#Rennes#Avrupa Ligi

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