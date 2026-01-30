Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sarı-lacivertliler, topladığı 12 puanla bu etabı 19. sırada tamamladı ve play-off turunda oynamaya hak kazandı.

SERİ BAŞI OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

Lig etabını ilk 16 sıra içinde tamamlayamayan Sarı-lacivertliler, play-off turunda "seri başı" olma avantajını kaybetti. Rövanş maçı deplasmanda oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen olarak kesinleşti.

Sarı-lacivertliler play-off turunu geçmesi durumunda ise son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Betis ya da Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN, İLK MAÇ 19 ŞUBAT'TA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları bugün (30 Ocak Cuma) TSİ 15.00'ten itibaren çekilecek. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi de bu kura çekimi neticesinde belli olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat'ta, rövanş maçları ise 26 Şubat'ta oynanacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA OYNANACAK

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

TURNUVA TAKVİMİ

Turnuvanın kalan bölümündeki maç takvimi şu şekilde:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs