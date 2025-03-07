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Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Roma, Athletic Bilbao'yu 2-1'le geçti! İşte gecenin sonuçları...

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#UEFA Avrupa Ligi#Zeki Çelik#Roma
Fenerbahçenin muhtemel rakibi Roma, Athletic Bilbaoyu 2-1le geçti İşte gecenin sonuçları...
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 01:11

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Fenerbahçe'nin Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde eşleşeceği Roma - Athletic Bilbao maçında İtalyan ekibi sahadan 2-1 üstün ayrılırken, temsilcimiz Galatasaray'ı tur dışına iten AZ Alkmaar sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

AZ ALKMAAR, TOTTENHAM'I TEK GOLLE GEÇTİ

Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek son 16'ya yükselen AZ Alkmaar sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Hollanda'da oynanan müsabakayı AZ Alkmaar 1-0 kazanırken, Bergvall kendi kalesine attı.

ROMA 1-0'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde eşleşeceği Roma ile Athletic Bilbao, İtalya'da kozlarını paylaştı. 

Roma, 1-0 geriye düştüğü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 kişi kalan Athletic Bilbao'yu 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İspanyol ekibi, Inaki Williams ile 50. dakikada 1-0 öne geçerken, beraberlik golü Zeki Çelik'in asistinde Angelino'dan geldi. 85. dakikada Alvarez Ath.Bilbao'yu 10 kişi bırakırken, Roma 90+3'te Shomurodov'un golüyle sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

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FRANKFURT HOLLANDA'DA AVANTAJI KAPTI

Ajax ile Frankfurt ise Johan Crujff ArenA'da karşı karşıya geldi.

Hollanda'da oynanan maçı Frankfurt 2-1 kazanırken, Alman temsilcisine galibiyeti 27. dakikada Larsson ve 70. dakikada Skhiri'nin golleri getirdi. Ajax'ın ise tek sayısı 10. dakikada Brobbey'den geldi. 

Ajax'ta forma giyen milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan kadroda yer almasına rağmen mücadelede süre bulamadı.

Frankfurt'ta Can Uzun ise 90+1'de oyuna dahil olurken, devre arası Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi süre almadı. 

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan diğer maçların sonuçları şu şekilde:

AZ Alkmaar 1-0 Tottenham

Fenerbahçe 1-3 Rangers

FCSB 1-3 Lyon

Real Sociedad 1-1 Manchester United

Viktoria Plzen 1-2 Lazio

Bodo/Glimt 3-0 Olympiakos 

Roma 2-1 Athletic Bilbao

Ajax 1-2 Eintracht Frankfurt

 

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Zeki Çelik#Roma

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