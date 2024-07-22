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Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Lille nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar, hangi oyuncular var? Lille takımı ile ilgili bilgiler...

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#Fenerbahçe'nin Rakibi#Lille Nerenin Takımı#Lille Kadro Değeri
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Lille nerenin takımı, hangi ligde oynuyor, kadro değeri ne kadar, hangi oyuncular var Lille takımı ile ilgili bilgiler...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 14:19

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda Lille ile oynayacak. Lille hangi ülkenin takımı? sorusu da bu doğrultuda taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Lille hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar, hangi oyuncular var? İşte merak edilen detaylar...

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Lille oldu. Lille kadro değeri ve oyuncuları da bu gelişmeyle birlikte merak edildi. Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak. Lugano karşısında turu geçmesi halinde sonraki turda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Lille olacak.

LİLLE NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR, KADRO DEĞERİ NE KADAR, HANGİ OYUNCULAR VAR?

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 240 milyon Euro olan Fransız ekibinin kadrosunda kalede Lucas, Chevalier gibi isimler bulunurken savunma hattında ise Alexsandro, Umtiti, Fernandes gibi stoperler yer alıyor. Sol bek olarak Gabriel Gudmundsson ve İsmaily gibi isimleri kadrosunda tutan Lille’de sağ bek pozisyonundaki Diakite dikkat çekiyor.

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Orta sahada geniş bir rotasyona sahip olan Lille, Boudaddi, Angel Gomes, Nabil Bentaleb gibi isimlere sahip. Takımın kadro değeri en yüksek oyuncusu ise 50 milyon Euro ile Jonathan David oldu. Fransız ekibi geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’ne çeyrek finalde veda ederken ligi ise 4. sırada tamamladı.

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#Fenerbahçe'nin Rakibi#Lille Nerenin Takımı#Lille Kadro Değeri

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