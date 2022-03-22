Fenerbahçe'nin milli gururu! Tam 12 futbolcu gönderildi

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A Milli Takım’a Altay Bayındır, Serdar Aziz, Serdar Dursun’u gönderen sarı lacivertli ekip, alt milli takımlara da Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Arda Güler’i yolladı.

Ayrıca Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Marcel Tisserand, Diego Rossi, Kim Min Jae, Enner Valencia da kendi ülke milli takımlarında forma giymek için Konya maçı sonrası ve dün İstanbul’dan ayrıldılar.

SZALAi KALDI

Macaristan Milli Takımı’nda oynayan Attila Szalai ise Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık yüzünden tedavi için milli takımdan affını istedi ve İstanbul’da kaldı. Fenerbahçeli futbolcuların Perşembe gününe kadar izin yapacakları bildirildi.

ATTiLA SZALAi DERBiYE YETiŞECEK

Konyaspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Attila Szalai’nin dün çekilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında darbeye bağlı 1. derece zorlanma tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavisinin 2-4 hafta arasında sürmesi bekleniyor. Kayseri’de oynanacak lig maçına sakatlığı atlatsa dahi tedbiren oynatılmayacak olan Szalai, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal’dan görev bekleyecek.