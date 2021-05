Fenerbahçe'nin milli atleti Kayhan Özer'in gözü olimpiyatta

Hazırlık süreci ve çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki milli atlet, mayıs ayının çok yoğun geçtiğini belirtti.



Yarışmalarının haziran ayında başlayacağını aktaran Kayhan, "Olimpiyata katılıp katılamayacağım haziran ayındaki yarışlarda belli olacak. Haziranın 28'ine kadar kota alma imkanım bulunuyor. Kulübümü ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. O yüzden mayıs ayı benim için zor geçiyor ama şu ana kadar çalışmalarım gayet iyi gidiyor. Daha iyisi için devam edeceğiz. Daha iyi antrenmanlar, daha iyi dereceler getirecektir. Umarım sonunda her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.



Hazırlık sürecinde günde 2 antrenman yaptıklarını anlatan milli atlet şöyle devam etti:



"Sadece perşembe ve pazar günleri farklı. Perşembe günü tek antrenman, pazar günleri dinlenme oluyor. Onun dışında çift antrenman. Haftada 10 antrenmanı geçiyoruz. Genelde pazartesi günleri daha yoğun oluyor. Kuvvet ve sıçrama antrenmanları çok ağır geçiyor. Bu antrenmanları yapabilmek için hem uyku düzenine hem de beslenmeye çok dikkat ediyorum. Onun dışında mental açıdan motivasyonumu en yüksek seviyede tutuyorum."



- "Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu"



Kayhan Özer, pandemi sebebiyle olimpiyatların ertelenmesinin kendisi açısından iyi olduğunu belirtti.



Olimpiyatların büyük tecrübe gerektirdiğini ve ertelendiği için daha fazla çalışmış şekilde olimpiyata gideceğini anlatan Fenerbahçeli atlet, "Olimpiyatların ertelenmesi benim açımdan iyi oldu. Şu anda 22 yaşındayım. Geçen sene olsaydı olimpiyatı daha erken karşılayacaktık. Ayrıca 1 sene daha fazla antrenman yapıp kendimi geliştirmiş olacağım. Benim yaşımda sporcular için 1 yılın avantajı çok büyük. Çünkü sonuçta bu yıl da çok iyi antrenmanlar yaptım. Olimpiyata bir yıl fazlamla gideceğim." diye konuştu.



Milli takım adına bayrak yarışlarında beraber koştuğu takım arkadaşı Ramil Guliyev'in tecrübelerinden her zaman faydalandığını anlatan Kayhan, şöyle devam etti:



"Ramil Guliyev benim önümde büyük bir rol model. Çoğu yarışmada beraberiz. Sohbet ettiğimiz her anda tecrübelerinden faydalanıyorum. 200 metrede dünya şampiyonu oldu, 100 metre 2. branşı ama orada da çok hızlı. Benim 100 metre ana branşım, 200 metre 2. branşım. Yaptığımız çoğu şey hemen hemen aynı. O yüzden onun anlattıklarından çok fazla deneyim kazanıyorum. Her zaman kontak halindeyiz. Dünya şampiyonu olmasıyla alakalı çok fazla sorum oldu kendisine. O da bana neler yapmam gerektiğini söyledi. Sonrasında derecelerini nasıl düşürdüğünü anlattı. Her zaman diğer sporcuları gözümde büyütmemem gerektiğini anlattı. Dünya şampiyonu olanların da normal insanlar olduğunu söyledi ve çalışarak benim de oralara gelebileceğimi söyledi. İlk başladığım zamanlarda onunla tanıştıktan sonra bu cümleleri duymak benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Benim ufkumu genişletti diyebilirim."

- "Fenerbahçe'nin artık Türkiye'de amatör sporlarda fazla bir rekabet ortamı kalmadı"



Kayhan Özer, Fenerbahçe Kulübünün amatör branşlarda Türkiye'de rekabet ortamının kalmadığını savundu.



Fenerbahçe'nin amatör sporlarda çok değerli bir konumda olduğunu vurgulayan Kayhan, "Fenerbahçe'nin hemen hemen tüm branşlarda şubesi var ve buradaki tüm sporculara destek oluyor. Fenerbahçe bu yüzden çok büyük ve köklü bir kulüp. Amatör sporlara en çok destek veren kulüp. Fenerbahçe her branşa büyük destek oluyor. Ufacık bir probleminiz olsa ya da küçük bir sakatlığınız hemen Fenerbahçe fizyoterapistleri ya da doktorları ilgileniyor.Yarışlarda aldığınız iyi ya da kötü sonuç fark etmeksizin yarış biter bitmez hemen arıyorlar iyiyken tebrik, kötüyken motive ediyorlar. Kesinlikle bir aile ortamından bahsedebiliriz. İyi ki Fenerbahçe sporcusuyum." değerlendirmesinde bulundu.



Ailesindeki Fenerbahçelilerin yarışlarını büyük heyecanla takip ettiğini de anlatan Kayhan, "Fenerbahçe'nin artık Türkiye'de amatör sporlarda fazla bir rekabet ortamı kalmadı, farkı bayağı açtı. Fenerbahçe sporcuya 5 yıldızlı destek veriyor. Fenerbahçe'nin amatör sporlara desteğini dünyayla kıyaslayabiliriz. Dünyada yeri çok büyük. Türkiye'de ise başarı Fenerbahçe ile çok ama çok kolay. Spor zor, spor yapabilmek zor. Çocuklar bunu kolaylaştırmak istiyorsa zaten Fenerbahçe'yi tercih etmeleri onlar için büyük bir kolaylık olacaktır. Daha iyi başarılar istiyorlarsa hiçbir zaman pes etmemeleri gerekiyor. Bir kapıyı ne kadar çok çalarsanız illa açılacaktır. O yüzden asla pes etmemek gerekiyor. Motivasyonlarını yüksekte tutmaları inançlarını kaybetmemeleri gerekiyor. Bunlar olunca başarmamak için hiçbir sebep olmayacaktır." ifadelerini kullandı.



Bayrak takımının yanı sıra, sıralamadan 100 metrede olimpiyatlara katılmak istediğini aktaran Kayhan Özer, şunları kaydetti:



"2019 Doha'dan sonra beklentim yükseldi. Bayrak takımıyla iyi dereceler koşmayı hedefliyorum. Sıralamadan 100 metrede olimpiyata gitmek istiyorum. Kışın 60 metre koştum salonda iyi dereceler yaptım. Dünyada ilk 56 kişi olimpiyat bileti alabiliyor. Ben de umarım mayısta iyi antrenman yapıp haziranda 100 metrede iyi dereceler koşarsam inşallah olacağım. 4x100 metrede 15. sıradayız ve ilk 16 olimpiyata gidiyor. Bayrak takımıyla olimpiyat finalinde koşacağımıza inanıyorum. Her şey iyi. Denebilecek tek cümle: Hedefime kilitlendim, bekliyorum. İnşallah hedef olimpiyatta final görmek."

Olimpiyata hem bayrak takımıyla hem de 100 metrede katılması durumunda tüm majör yarışları görmüş olacağını hatırlatan Kayhan Özer, "Eğer katılırsam sonraki olimpiyatta hedefim madalya almak olacaktır. Önce Avrupa sonra dünya sonra ise olimpiyat, bunlar basamak basamak. Sıralama değişebiliyor ama genelde böyle oluyor. Benim hedeflerim arasında bunlar var. Basamak basamak tırmanıyorum, umarım hepsi gerçekleşir. Kulübüm Fenerbahçe’yi ve ülkemi en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

